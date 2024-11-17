2.6 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين حتى الربع الثالث من العام 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة ارتفاعاً خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بنسبة 3.2% لتصل إلى 2,645.0 مليون دولار، وذلك مقابل 2,562.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
ومن جهة أخرى، بلغ الدخل
السياحي خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 ما قيمته 6,153.0 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.4% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة6.2 % والعرب بنسبة 11.6%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 56.3% و39.5% و20.5% على التوالي.
وعلى صعيد أخر، تظهر البيانات ارتفاعًا في الانفاق على السياحة في الخارج خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 2.0% ليصل الى 1,657.8 مليون دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.
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