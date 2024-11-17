رصد جسم فضائي طائر في الكويت.. والكونغرس الأمريكي يبحث أمره

عرضت جلسة في الكونغرس الأمريكي مقطع فيديو يظهر جسما غريبا يحلق مقابل سواحل الكويت، وجد على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.



وتبلغ مدة الفيديو الذي تم عرضه 13 دقيقة، ملون بجودة عالية، ويظهر فيه جسم غريب طائر على شكل كرة بيضاء، على بعد 20 ميلا قبالة ساحل الكويت وتم تصويره من طائرة هليكوبتر.



وقال الصحفي الأمريكي مايكل شيلينبرغر في تقديمه لأدلة أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي، حول الظواهر الشاذة غير المحددة، إنه قد تم إخباره عن اللقطات من قبل مصدر في الأسابيع الأخيرة.



وأضاف شيلينبرغر، مؤسس الخدمة الإخبارية العامة، أنه في منتصف الفيديو ينضم إلى الكرة البيضاء كرة بيضاء أخرى، دخلت لفترة وجيزة في الإطار من اليسار، قبل أن تتحرك بسرعة مرة أخرى خارج الإطار.



وتم تسليم التقرير إلى الكونغرس من قبل شيلينبرجر الذي أخبر جلسة الاستماع بأن أحد المبلغين عن المخالفات وهو مسؤول حكومي أمريكي حالي أو سابق، كتب تقريرا أن السلطة التنفيذية كانت تدير القضايا المتعلقة الظواهر الشاذة غير المحددة دون علم الكونغرس أوإشرافه أو تفويضه لبعض الوقت، وربما لعقود.



وبحسب شبكة skynews، قد أبلغت اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي التابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب أن الأجسام، بما في ذلك تلك التي تم رصدها وهي تؤدي بسرعة تزيد عن 3000 جيجا، قد تم رصدها فوق مواقع الجيش الأمريكي ومواقع الطاقة.



واستمع النواب إلى أن الأجسام يمكنها السفر تحت الماء أسرع من الغواصات الأمريكية ويمكنها تحمل قوة هائلة.



وقال المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية لويس إليزوندو، "من الواضح أنه يتم التحكم في هذه الأجسام عبر الذكاء الاصطناعي"، خاصة وأن المركبات التي نتحدث عنها تعمل بسرعة تتجاوز 1000 أو 2000 أو 3000 جيجا، وتتفاعل مع حركة الإنسان ويمكنها المناورة بشكل لا يصدق. القبس الكويتية