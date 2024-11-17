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وضعية النوم التي تشير إلى وجود مشكلة في القلب

11/17/2024 4:34:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يشير الدكتور يوري سيريبريانسكي أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى وضعية النوم التي قد تدل على مشكلة في القلب.

ووفقا له، يشير شعور الشخص بعدم الراحة عندما يستلقي على ظهره أثناء النوم إلى وجود مشكلات خطيرة في القلب، مشيرا إلى أن الإنسان خلال النوم يمكن أن يغير وضعيته 150 مرة وأكثر.


ويقول: "عندما يكون هناك ألم في القلب، غالبا ما يرقد الشخص على جانبه الأيسر، وهو أمر غير صحيح لأنه يضغط بيده أو كفه على القلب بحيث تقل حركته في التجويف الصدري. وهذه وضعية خاطئة. كما أن النوم على الظهر دائما هي وضعية غير صحيحة أيضا. أي من الأفضل النوم على الجانب الأيمن، ومن الضروري أن يعتاد الإنسان على هذه الوضعيه".


ووفقا له، إذا كان الشخص يعاني من قصور القلب فإن أفضل وضعية نوم له هي النوم شبه جالسا مع رفع الرأس قليلا وإسناده باليدين.


ويقول: "يزداد شخير الشخص الذي يعاني من قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب، حيث هناك حالات راجع فيها الشخص طبيب الأنف والأذن والحنجرة لعلاج الشخير، ولكن اتضح أن كل شيء طبيعي، ولكن نتائج الفحوصات الإضافية تبين أن الشخص يعاني من عدم انتظام ضربات القلب مع فترات توقف طويلة ومن سرطان الكلى".


ووفقا له، لا ينبغي تجاهل الشخير، لأنه قد يكون العرض الأول لمرض خطير. RT

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