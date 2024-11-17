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16 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

11/17/2024 4:34:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة 16 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 16 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية، إن 10 فلسطينيين استشهدوا مساء اليوم السبت جراء قصف قوات طائرات الاحتلال مدرسة أبو عاصي التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأضافت أن 6 فلسطينيين استشهدوا، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف صالون حلاقة في محيط عيادة الدرج وسط مدينة غزة.
--(بترا)

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