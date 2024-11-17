مقتل شاب وإصابة 6 اخرين خلال مشاجرة في الكرك

مقتل شاب وإصابة 6 اخرين خلال مشاجرة في الكرك
التاريخ
11/17/2024 4:32:12 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قتل شاب وأصيب 6 أشخاص اخرين إثر مشاجرة في بلدة عراق الكرك اليوم السبت وفقا لمصدر أمني.
وقال المصدر لـ"الغد" إنه تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي.
وأكد ان الاجهزة الامنية طوقت البلدة وانهت المشاجرة وباشرت التحقيق في الحادثة.
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