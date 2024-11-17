Sunday, 17 November 2024 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل شاب وإصابة 6 اخرين خلال مشاجرة في الكرك

11/17/2024 4:32:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قتل شاب وأصيب 6 أشخاص اخرين إثر مشاجرة في بلدة عراق الكرك اليوم السبت وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر لـ"الغد" إنه تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي.

وأكد ان الاجهزة الامنية طوقت البلدة وانهت المشاجرة وباشرت التحقيق في الحادثة.

MENAFN17112024000072011014ID1108894107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث