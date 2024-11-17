محمد نصر: المصرية للاتصالات استثمرت 102 مليار جنيه بالبنية التحتية خلال 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تضع عملائها على رأس أولوياتها، وتنتهج استراتيجية ترتكز في الأساس على العميل بمختلف فئاته، سواء عملاء المنزل من الأفراد، أو عملاء الشركات أو المشغلين بالسوق المصري، أو عملاء الدولي، مع الحرص على زيادة العوائد الخاصة بالمساهمين.

وترتكز استراتيجية الشركة على ثلاثة محاور رئيسية: وهي التركيز على الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء اعتماداً على خبرة تزيد على 170 عامًا في مجال الاتصالات وبنية تحتية متطورة وفقًا لأحدث التكنولوجيات، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وهي عملية مستمرة تبدأ بالقياس ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الجودة وخبرة العملاء، ثم يأتي المحور الثالث وهو نمو الخدمات الرقمية وخلق فرص جديدة للتوسع في خدمات تزيد من العوائد وتجذب شرائح إضافية إلى عملاء الشركة.

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وتسعى الشركة خلال 2025 للتوسع في شبكات الألياف الضوئية التي تمثل العمود الفقري للاتصالات عالية السرعة وتوفر سرعات بيانات تتناسب مع متطلبات التطبيقات والخدمات المقدمة للعملاء والاستثمار في التقنيات الجديدة خاصة الجيل الخامس للمحمول.

وعن التحديات والفرص التى تراها الشركة في السوق المحلى خلال 2025 وكيف كان أداء الشركة في 2024، أشار نصر إلى أن المصرية للاتصالات حققت خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024 أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا.

كما شهدت نموًا ملحوظًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة وحققت زيادة غير مسبوقة في الإيرادات المجمعة مدفوعة بزيادة إيرادات خدمات البيانات ومبيعات السعات الدولية.

تابع:“السوق المصري سوق واعد، خاصة في قطاع الاتصالات، نظراً لضخامة التعداد السكاني والذي يمثل فيه الشباب النصيب الأكبر، وقد بذلت الدولة، متمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهود كبيرة لتسريع عملية التحول الرقمي وبناء القدرات والمهارات الرقمية ما ساعد على زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية وزيادة الطلب على السرعات العالية والشبكات ذات الاعتمادية العالية”.

الأمر الذي يدعم استثمار الشركة المصرية للاتصالات في البنية التحتية لتلبية متطلبات هذا السوق اخذا في الاعتبار التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي اثرت بلا شك في سرعة تلبية احتياجات السوق وزيادة التكلفة حيث إن شبكات الاتصالات بشكل كبير تعتمد على عناصر مقومة بالدولار إضافة إلى عناصر التشغيل من كهرباء ووقود وقطع غيار.

ولكن تبذل الشركة جهدها للحفاظ على كفاءة الشبكات واعتماديتها لجميع عملائها داخل مصر وخارجها.

وعن خطط الشركة لتلبية خدمات العملاء فيما يخص خدمات الداتا أشار إلى أن رؤية الشركة المصرية للاتصالات خلال السنوات الماضية توجهت نحو الاستثمار في الألياف الضوئية كمكون رئيسي لنمو البيانات محليًا ودوليًا.

وعلى مدار سنوات عدة كانت الشركة وما تزال هي الممر الرئيسي لحركة البيانات بين الشرق والغرب عبر شبكة ألياف ضوئية متميزة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتزيد حركة البيانات عليها بشكل مطرد وتستثمر الشركة دائما لزيادة الاعتمادية والتعددية لهذه الشبكة لتلبية طلبات العملاء الدوليين.

وعلى الصعيد المحلي، تؤمن الشركة المصرية للاتصالات بأهمية تطوير الشبكة لتكنولوجيا الألياف الضوئية وبالفعل، استثمرت الشركة في البنية الفقرية لتصل لـ 375 ألف كم من الألياف الضوئية التي تحمل حركة الاتصالات بجمهورية مصر العربية والتي تزيد عن 200 تيرا بت/ث، كما قامت الشركة بتحويل الشبكة النحاسية إلى ألياف ضوئية حتى الكابينة FTTC حيث وصلت حتى الآن لما يزيد على 96% من الشبكة لتصبح مدعومة بهذه التكنولوجيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة السرعات إلى ما يقرب من 80 ميجا بت/ث وهو ما أدى إلى تبوء مصر للمركز الأول على أفريقيا لعدة سنوات لمتوسط سرعات تحميل الأنترنت الثابت طبقا لمؤشر شركة أوكلا العالمية.

كما توقفت الشركة عن مد شبكات النحاس منذ عدة سنوات وأصبحت جميع التوسعات الجديدة للشبكة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية حتى المنزل FTTH، حيث وصل عدد وصلات الالياف الضوئية حتى المنزل والجاهزة لاستقبال عملاء لما يزيد على 4 مليون وصلة، وتسعى الشركة تدريجيا نحو تحويل شبكتها إلى تكنولوجيا الألياف الضوئية حتى المنزل FTTH.

ونحو سعيها لتكون مقدم خدمات متكامل فقد استثمرت الشركة في الحصول على أحيزة ترددية تساهم في زيادة سرعات شبكة المحمول واستيعابها لعملاء جدد علاوة على حصولها على ترخيص خدمات الجيل الخامس.

وتصدرت المصرية للاتصالات“وي” تجربة الهاتف المحمول في مصر وأثبتت تفوقها من جديد بفوزها بجميع الجوائز الأربعة لتجربة الشبكة الشاملة والتي تقوم بقياس الأداء عبر جميع مراحل تجربة الهاتف المحمول، وذلك وفقًا لأحدث تقرير لـــ Opensignal، بما في ذلك السرعات، وتجربة الفيديو، وتجربة الألعاب.

وأشار التقرير إلى أن مستخدمي“وي”، إلى جانب تمتعهم بأسرع سرعات للتنزيل والتحميل، يحصلون على أفضل جودة خدمات أثناء بث الفيديوهات حسب الطلب ولعب الألعاب متعددة اللاعبين عبر الاتصالات الخلوية.

وقد استثمرت الشركة ما يزيد على 102 مليار جنيه مصري خلال الخمس سنوات الأخيرة فقط في تدعيم بنيتها التحتية لاستقبال النمو المتزايد في خدمات نقل البيانات.

وعن خططهم للمحافظة على العملاء وجذب عملاء جدد فى ظل المنافسة بين الشركات وتغير احتياجات العملاء أوضح أن المصرية للاتصالات تضع العميل دائمًا على رأس أولوياتها لكي تظل هي الاختيار الأول لكل عملائها، وذلك للحفاظ على ريادتها في سوق الاتصالات المصري في ظل تحديات كبيرة ومنافسة شديدة وتنامي احتياجات العملاء.

وتعمل الشركة على مجموعة من الخطط والاستراتيجيات للحفاظ على عملائها الحاليين وجذب عملاء جدد من خلال تنفيذ الخطط الطموحة لتحسين جودة الخدمة، والاستثمار المستمر والذكي في تحديث البنية التحتية، مع العمل على تحسين مستويات أداء الشبكة وتقليل معدلات الانقطاع لتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى توفير خدمة عملاء متميزة من خلال قنوات متعددة، لتلبية احتياجات العملاء وحل مشاكلهم بسرعة وفعالية، مع العمل المستمر على تطوير المنتجات والخدمات والحلول المقدمة للعملاء وتوفير باقات مرنة تناسب مختلف احتياجات العملاء وتطوير أتمتة العمليات وتحديث نظم التشغيل ودعم الأعمال مما يساهم في زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء، والتركيز على تحسين تجربة العميل من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير دعم فني متميز على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالخدمات المضافة التى تسعى الشركة لتقديمها خلال الفترة المقبلة لدفع عمليات التحول الرقمى فى مصر، أشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم حزمة من الخدمات تأتى فى مقدمتها المدفوعات الرقمية.

حيث تعمل الشركة على تقديم حلول دفع رقمي مبتكرة لتلبية احتياجات الشركات وتعزيز تجربة الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية سحابية مرنة وآمنة تدعم نمو وتطور الشركات المتوسطة والصغيرة.

كما تسعى الشركة إلى إنشاء تطبيقات نظام إدارة الموارد المؤسسية لتقديم حلول ERP مصممة خصيصًا للشركات المتوسطة والصغيرة، لتمكينها من تحسين كفاءتها الإدارية والعمليات الداخلية.

وتقديم حلول الشبكات المتقدمة المعتمدة على تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي لتمكين القطاعات المختلفة من الاستفادة من شبكات الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق اتصال أكثر سرعة وكفاءة.

وتستهدف الشركة أيضًا تقديم حلول ذكية بهدف تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف من خلال أتمتة العمليات الصناعية والتجارية والسكنية.

كما تعمل على تقديم خدمات متكاملة لحماية الشبكات، وتعزيز الأمن السيبراني للشركات والمؤسسات في مواجهة التهديدات الرقمية، وتمكين المؤسسات الصناعية من الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة التشغيلية ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي.