الرئيس الأمريكي جو بايدن يحذر من تحولات سياسية كبيرة

(MENAFN
) حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تحولات سياسية
كبيرة خلال لقائه مع حلفاء رئيسيين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آي بي أي سي) حيث تلوح في الأفق عودة دونالد ترامب
إلى السلطة وتأثيراتها على الديناميكيات العالمية, وفي ليما، عاصمة بيرو، أكد بايدن، الذي كان برفقة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشابا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أن العالم دخل مرحلة جديدة من التحولات السياسية.
قد يكون هذا الاجتماع هو الأخير لبايدن ضمن التحالف الثلاثي الذي رعى تأسيسه خلال العام الماضي لمواجهة تحديات كوريا الشمالية والصين, وأعرب بايدن عن تفاؤله بشأن مستقبل التحالف قائلاً: "تم بناء هذا التحالف ليظل قائماً، وهذا ما آمل وأتوقعه, "كما أعرب عن قلقه من التعاون المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، محذراً من العواقب المزعزعة للاستقرار، لا سيما مع احتمالية إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم عمليات روسيا في أوكرانيا.
وأعلنت البيت الأبيض أن القادة الثلاثة سيقومون بتقديم أمانة لتحويل التحالف إلى إطار رسمي، وهو التحالف الذي تم إطلاقه في العام الماضي في كامب ديفيد, وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الهدف هو "إضفاء الطابع المؤسسي" على التحالف، ليصبح جزءاً دائماً من السياسة الخارجية الأمريكية, كما أشار سوليفان إلى أن هذه المبادرة من المتوقع أن تستمر في ظل ولاية ثانية لترامب، رغم التحديات المرتبطة بقراراته السياسية المستقبلية, بينما يشارك بايدن في قمة(آي بي أي سي) في بيرو ويستعد لقمة مجموعة العشرين في البرازيل، فإن أجندة "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب تظل حاضرة، مع احتمال أن تؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الأمريكية في حال عودة ترامب إلى السلطة, ومع ذلك، قد يستمر التركيز على السياسات المعادية للصين مما قد يضمن بقاء التحالفات مع حلفاء رئيسيين مثل كوريا الجنوبية واليابان, بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يلتقي بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش القمة.
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