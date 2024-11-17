مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط"

(MENAFN
) سيعقد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الموافق 18نوفمبر, جلسة تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط"، مع التركيز على "إنهاء الحرب وتأمين السلام المستدام", ستترأس الجلسة وزيرة
الخارجية البريطانية، ديفيد لامي، وسيتم تقديمها من قبل تور وينسلاند، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط.
وبصفتها الرئيس الحالي للمجلس، أعدت المملكة المتحدة أهداف الجلسة في مذكرة مفاهيم، والتي تهدف إلى معالجة النزاعات المستمرة في غزة ولبنان ومناقشة استراتيجيات تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال إنهاء العنف, أحد الأهداف الرئيسية سيكون استكشاف كيف يمكن أن يساهم إنهاء هذه النزاعات في تمهيد الطريق لمستقبل مستقر وسلمي قائم على حل الدولتين.
تطرح مذكرة المفاهيم عدة أسئلة رئيسية للجلسة، بما في ذلك كيفية تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن، ووضع الأسس للسلام المستدام, كما سيتناول المجلس التدابير اللازمة لاستعادة السلام على طول الخط الأزرق، وتمكين الشعبين الإسرائيلي واللبناني من العودة إلى ديارهم بأمان، وتعزيز خطوات نحو حل الدولتين, بالإضافة إلى ذلك، ستركز الجلسة على كيفية دعم الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للسلطة الفلسطينية في إدارة الأمن في غزة مع تعزيز جهود الإصلاح والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
MENAFN17112024000045015687ID1108893937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.