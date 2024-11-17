مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين يقدمون على إحراق ثلاث سيارات فلسطينية ومنشأة زراعية في بلدة بيت فوريك

(MENAFN
) يوم السبت الموافق 16نوفمبر، أقدم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على إحراق ثلاث سيارات فلسطينية ومنشأة زراعية في بلدة بيت فوريك، الواقعة شرق نابلس في الضفة الغربية الشمالية, وأفاد عارف حناني، رئيس بلدية بيت فوريك، لوكالة أناضول أن خمسة مستوطنين استهدفوا المنطقة الغربية من البلدة، المعروفة بحي الضباط، حيث أضرموا النار في السيارات والمنشأة الزراعية وألقوا الحجارة على عدة منازل، ولكن دون أن تسجل إصابات.
وأوضح حناني أن المستوطنين كانوا مسلحين ووصلوا بسيارة قادمة من مستوطنة "إيتامار"، التي أقيمت على أراضٍ تعود لبيت فوريك والقرى المجاورة, وتمكن أهالي بيت فوريك من التصدي للهجوم وطرد المستوطنين من أراضي البلدة, ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، يقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بأكثر من 720,000 مستوطن, ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بتغاضيها عن عنف المستوطنين في إطار جهود أوسع لزيادة النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
في الوقت الذي تستمر فيه أعمال العنف في غزة، كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى تصاعد الهجمات من قبل المستوطنين, وتشير التقارير الفلسطينية إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن 783 قتيلاً وأكثر من 6,300 جريح في الضفة الغربية, وفي الوقت نفسه، منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، بدعم من الولايات المتحدة، عن مقتل أكثر من 147,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وتسببوا في دمار واسع في المنطقة.
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