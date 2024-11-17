البرازيل تنفذ تدابير أمنية شاملة لحماية قمة مجموعة العشرين

(MENAFN
) نفذت البرازيل تدابير أمنية شاملة لحماية قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد يومي الإثنين الموافق 18نوفمبر, والثلاثاء 19نوفمبر, في متحف الفن الحديث المطل على خليج ريو دي جانيرو, تشمل هذه الإجراءات نشر القوات العسكرية، والمركبات المدرعة، والزوارق البحرية لتأمين المنطقة المحيطة بموقع القمة, وكجزء من خطة الأمن، تم فرض قيود على حركة الطيران في مطار سانتوس دو مونت، الواقع بالقرب من مكان القمة، كما تم حظر استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) في المنطقة خلال فترة الحدث.
تأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة بعد محاولة تفجير فاشلة في المحكمة العليا بالبرازيل في العاصمة برازيليا، حيث فجر ناشط من اليمين المتطرف عبوة ناسفة محلية الصنع بعد محاولة دخول المبنى, وقد عملت القوات العسكرية على تأمين محيط متحف الفن الحديث، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة ونقل المركبات المدرعة إلى النقاط الاستراتيجية, كما تم نشر القوات البحرية في خليج بوتافوغو، الذي يربط المتحف بجبل السكر الشهير، بينما نفذت قوات المارينز تدريبات أمنية على الشاطئ القريب, وأكد قائد البحرية غونكالفيس مايا للصحفيين أن القوات الإضافية يمكن نشرها بسرعة عبر البحر إذا لزم الأمر لتعزيز الأمن.
كما قامت الشرطة الفيدرالية بعمليات مسح شاملة للموقع للكشف عن أي تهديدات متعلقة بالمتفجرات، وتم نشر قناصة على أسطح المباني المحيطة لتأمين 84 من القادة والوزراء العالميين الذين سيحضرون القمة, كما أعلنت الحكومة البرازيلية تفعيل "قانون ضمان النظام والأمن"، مما يسمح للقوات العسكرية باعتقال أي شخص يشتبه في تهديده للأمن العام, وتم تعبئة قوة أمنية تضم 26,000 فرد، بما في ذلك 2,900 جندي، لتأمين المنطقة والمقر الرئيسي للقمة, وتسلط هذه العملية الأمنية الضخمة الضوء على التزام البرازيل بضمان سلامة القمة التي تُعد من أهم الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية في العالم، والتي ستتناول قضايا عالمية بالغة الأهمية.
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