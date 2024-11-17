روسيا تقدم استراتيجية جديدة ومتطورة لاستخدام الطائرات المسيّرة

(MENAFN
) قدمت روسيا استراتيجية جديدة ومتطورة لاستخدام الطائرات المسيّرة، حيث تستخدم طائرات مزودة برؤوس حربية حرارية مخفية داخل أسراب من الطائرات الوهمية بهدف إرهاق وتضليل الدفاعات الجوية الأوكرانية, وتعرف هذه الخطة بـ"عملية الهدف الزائف"، وتمثل تصعيدًا كبيرًا في استخدام الطائرات المسيّرة في الصراع القائم.
وفقًا للخبراء، فإن أكثر من نصف الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا هي طائرات وهمية غير مسلحة، يتم إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع "آلابوغا" في منطقة تتارستان الروسية، الذي يعد مركزًا رئيسيًا لإنتاج الطائرات المسيّرة, تم تصميم هذه الطائرات الوهمية لخداع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، مما يضطرها لاستنزاف مواردها الثمينة في وقت يتم فيه جمع معلومات استخباراتية لصالح القوات الروسية, والطائرات المزودة برؤوس حربية حرارية، والمعروفة أيضًا بالقنابل الفراغية، قادرة على تدمير الأهداف المحصنة أو الهياكل تحت الأرض, تعمل هذه الأسلحة على خلق دوامة من الحرارة والضغط الشديدين، مما يؤدي إلى تدمير واسع النطاق، ويزداد تأثيرها بفضل شظايا المعدن التي تتناثر بعد الانفجار, هذه الطائرات التي تم استخدامها منذ الصيف الماضي تشكل الآن ما بين 3بالمئة و5بالمئة من إجمالي مخزون الطائرات المسيّرة الروسية.
لقد كانت استخدامات الطائرات الحرارية لها تأثير مدمر على المدنيين، حيث تسببت في إصابات خطيرة تهدد الحياة مثل انهيار الرئتين أو تلف الدماغ، حتى لأولئك الذين لم يكونوا في منطقة الانفجار المباشر, الهجمات الأخيرة على مدينتي كييف وأوديسا زادت من قلق المدنيين الذين يعيشون تحت تهديد مستمر من الهجمات بالطائرات المسيّرة, ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، تحولت منطقة "آلابوغا" الاقتصادية الخاصة، التي كانت في البداية مجمعًا صناعيًا، إلى مركز حيوي لإنتاج الطائرات المسيّرة, يقوم المجمع الآن بإنتاج حوالي 40 طائرة وهمية و10 طائرات مسلحة يوميًا، مما يعكس تركيز روسيا المتزايد على هذه التكتيكات, بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية التي أبرمتها روسيا مع إيران بقيمة 1, 6 مليار يورو لإنتاج طائرات "شاهد" قد عززت قدرات روسيا في هذا المجال, ورغم أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمنع 94بالمئة من الطائرات المسيّرة الروسية من الوصول إلى أهدافها، إلا أن الاستنزاف المستمر للموارد الأوكرانية من هذه الهجمات الوهمية يؤثر بشكل كبير, وتمثل هذه الاستراتيجية المبتكرة، التي تجمع بين الطائرات الوهمية والأسلحة الحرارية، تحديًا معقدًا لأوكرانيا، مما يزيد من الضغوط الفنية والنفسية في الصراع المستمر.
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