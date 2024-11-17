مطارات عُمان تستقبل 1.11 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024

(MENAFN
) استقبلت مطارات عُمان 11.1 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ما يعكس نموًا بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تم نقل
هؤلاء المسافرين على متن 82,500 رحلة، مما يدل على زيادة ثابتة في عدد المسافرين وتواتر الرحلات.
وأظهرت البيانات الأولية التي أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان أن مطار مسقط الدولي وحده استقبل نحو 9.76 مليون مسافر بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة بنسبة 4.7 بالمئة عن العام الماضي. وقد تم ذلك من خلال 73,100 رحلة، ما يمثل زيادة بنسبة 3.4 بالمئة في عدد الرحلات التي تم تشغيلها.
كما أظهرت الإحصاءات أن من بين الرحلات الإجمالية، كانت 66,200 رحلة دولية، حملت 8.84 مليون مسافر، في حين كانت 6,930 رحلة داخلية، نقلت 918,460 مسافرًا بين المدن العمانية.
وفيما يتعلق بجنسية المسافرين، تصدرت الجنسية الهندية قائمة الجنسيات التي سافرت عبر مطار مسقط الدولي بنهاية سبتمبر، حيث بلغ إجمالي المسافرين 149,560 مسافرًا، شمل ذلك 79,100 مسافرًا قادمًا و70,460 مسافرًا مغادرًا. وجاءت الجنسية البنغلاديشية في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد المسافرين 52,520 مسافرًا قادمًا و51,990 مسافرًا مغادرًا، بينما حلت الجنسية الباكستانية في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد المسافرين 25,110 مسافرًا قادمًا و21,990 مسافرًا مغادرًا.
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