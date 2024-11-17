رئيس الوزراء المصري: الحكومة تعمل على استغلال أفضل لأصول البلاد

(MENAFN
) قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم السبت إن الحكومة تعمل على استغلال أفضل لأصول البلاد، لضمان عدم هدر أي منها. خلال احتفال عودة "شركة النصر لصناعة السيارات" إلى الإنتاج اليوم، أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصناعة، لافتًا إلى أن الدولة تتوسع في صناعة السيارات باعتبارها فرصة كبيرة لمصر، وقادرة على خلق المزيد من فرص العمل للمصريين وتحقيق عوائد جيدة من الأصول غير المستغلة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المشاريع الكبرى، وأن عودة "شركة النصر لصناعة السيارات" إلى الإنتاج هي قرار استراتيجي للدولة المصرية. وأوضح أن الحكومة بذلت كل جهد ممكن لإعادة الشركة للعمل مرة أخرى، وعملت على منع تكرار المشاكل التي تهدد سير عمل الشركة.
وفيما يتعلق بملف عودة شركة النصر لصناعة السيارات، قال مدبولي: "حاولت الحكومة بكل الطرق إعادة شركة النصر للعمل مجددًا، وعملنا على منع تكرار المشاكل التي تهدد سير العمل في الشركة." وأعرب عن ثقته في إمكانية نجاح الشركة بعد اتخاذ التدابير اللازمة وتحسين الأوضاع.
كما ناقش مدبولي مع نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، المهندس كامل الوزير، كيفية تعميق المكون المحلي وزيادة نسبته في الحافلات التي يتم إطلاقها اليوم من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 70 بالمئة. وأكد أهمية امتلاك مصر لمصنع لبطاريات السيارات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة.
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