شركة OpenAI تضيف تطببيق ChatGPT إلى نظام Windows

(MENAFN
) أطلقت شركة OpenAI الشهر الماضي تطبيق ChatGPT لسطح المكتب على نظام Windows، ولكنه كان مقتصرًا في البداية على المستخدمين الذين يمتلكون اشتراكات في خطط Education أو Enterprise أو Plus. ومع ذلك، أعلنت الشركة مؤخرًا عبر منصة X أن التطبيق أصبح متاحًا الآن لمستخدمي الخطة المجانية، مما يجعله في متناول جمهور أوسع.
يقدم التطبيق على نظام Windows ميزات مشابهة لتلك الموجودة في النسخة الإلكترونية، حيث يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة، تحميل الملفات، تلخيص النصوص، واستخدام أنظمة GPT المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء الصور مباشرةً من خلال التطبيق. ومن الميزات البارزة في نسخة سطح المكتب وضع الصوت المتقدم، الذي يتيح التفاعل الصوتي مع ChatGPT، ولكنه محدود لبضع دقائق شهريًا للمستخدمين المجانيين.
كما أضافت OpenAI اختصارات جديدة على لوحة المفاتيح لتحسين إنتاجية المستخدمين على تطبيق Windows. تُسهّل هذه الاختصارات تنفيذ إجراءات مثل بدء محادثة جديدة، نسخ الردود، تبديل الشريط الجانبي، وحذف المحادثات. ومن الميزات المريحة الأخرى قدرة التطبيق على التقاط لقطات شاشة ومشاركتها مع الذكاء الاصطناعي، مما يُعد أداة مفيدة عند الحاجة إلى استفسار عن شيء ظاهر على الشاشة.
يتوافق تطبيق ChatGPT مع أنظمة Windows 10 وWindows 11، ويمكن تنزيله من متجر Microsoft Store أو من خلال موقع OpenAI، الذي يقوم بإعادة التوجيه إلى رابط المتجر. من خلال هذه الميزات وزيادة إمكانية الوصول، تهدف OpenAI إلى جعل أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام لكل من المستخدمين العاديين والمحترفين.
MENAFN17112024000045015839ID1108893835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.