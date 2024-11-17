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الطقس: أجواء غائمة نهارا وأمطار متفرقة مساء

11/17/2024 2:08:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً ولطيفًا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي3-4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الثلاثاء: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يبقى الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بحوالي3-4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبيًا إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من
معدلها السنوي العام بقليل، حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق من البلاد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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