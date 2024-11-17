408 أيام من العدوان الإسرائيلي: غزة تحت القصف والمجازر المتواصلة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ408 من الحرب، مخلفة عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى.

وقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع، حيث وصل إلى المشافي 35 شهيداً و111 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 43,799 شهيداً و103,601 إصابة.

وسط قطاع غزة: نفذ جيش الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مستهدفاً مخيمي البريج والنصيرات. وأدى القصف على ثلاثة منازل في مخيم البريج إلى استشهاد 11 شخصاً، منهم ثمانية من عائلة عقل، بينهم أربعة من جيران المنزل، إضافة إلى مواطنة من عائلة المقادمة واثنين آخرين في استهداف ثلاثة منازل عند مدخل مخيمي البريج والنصيرات. كما ارتفعت حصيلة شهداء عائلة أبو عرمانة إلى خمسة، إثر قصف منزلها غرب مخيم النصيرات، وهم أربع سيدات وطفل.

شمال قطاع غزة: واصل جيش الاحتلال تدمير المباني السكنية في مخيم جباليا باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة. كما سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة عبد العاطي في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. وفي مدينة غزة، ارتقى 20 مواطناً في ثلاث غارات، بينهم عشرة شهداء و20 جريحاً نتيجة استهداف مدرسة أبو عاصي في مخيم الشاطئ غرب غزة. كما استشهد ستة مواطنين في قصف استهدف صالون حلاقة في حي التفاح شرق غزة، وأربعة آخرين في شارع الوحدة وسط المدينة.

جنوب القطاع: انتشل المسعفون صباح اليوم جثامين خمسة شهداء، قضوا في قصف استهدف منطقة كف المشروع شرق رفح مساء أمس. كما سقط أربعة شهداء آخرين في قصف استهدف منزلًا في منطقة جنوب خان يونس.