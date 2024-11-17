408 أيام من العدوان الإسرائيلي: غزة تحت القصف والمجازر المتواصلة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ408 من الحرب، مخلفة عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى.
وقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع، حيث وصل إلى المشافي 35 شهيداً و111 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 43,799 شهيداً و103,601 إصابة.
وسط قطاع غزة: نفذ جيش الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مستهدفاً مخيمي البريج والنصيرات. وأدى القصف على ثلاثة منازل في مخيم البريج إلى استشهاد 11 شخصاً، منهم ثمانية من عائلة عقل، بينهم أربعة من جيران المنزل، إضافة إلى مواطنة من عائلة المقادمة واثنين آخرين في استهداف ثلاثة منازل عند مدخل مخيمي البريج والنصيرات. كما ارتفعت حصيلة شهداء عائلة أبو عرمانة إلى خمسة، إثر قصف منزلها غرب مخيم النصيرات، وهم أربع سيدات وطفل.
شمال قطاع غزة: واصل جيش الاحتلال تدمير المباني السكنية في مخيم جباليا باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة. كما سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة عبد العاطي في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. وفي مدينة غزة، ارتقى 20 مواطناً في ثلاث غارات، بينهم عشرة شهداء و20 جريحاً نتيجة استهداف مدرسة أبو عاصي في مخيم الشاطئ غرب غزة. كما استشهد ستة مواطنين في قصف استهدف صالون حلاقة في حي التفاح شرق غزة، وأربعة آخرين في شارع الوحدة وسط المدينة.
جنوب القطاع: انتشل المسعفون صباح اليوم جثامين خمسة شهداء، قضوا في قصف استهدف منطقة كف المشروع شرق رفح مساء أمس. كما سقط أربعة شهداء آخرين في قصف استهدف منزلًا في منطقة جنوب خان يونس.
MENAFN17112024000205011050ID1108893832
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.