إصابات بالاختناق بين صفوف الطالبات خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - أصيب عدد من الطالبات بحالات اختناق، اليوم الاحد، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيليبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مديرية والتعليم ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام صوب طالبات مدرسة الخضر الأساسية، أثناء دخولهن المدرسة، ما أدى الى إصابة عدد منهن بالاختناق.

يشار الى ان قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها المتكررة على مجمع بلدة الخضر، تمثل بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت ووقوع إصابات إضافة الى احتجاز

آخرين .