إصابات بالاختناق بين صفوف الطالبات خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - أصيب عدد من الطالبات بحالات اختناق، اليوم الاحد، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي
بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مديرية التربية والتعليم ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام صوب طالبات مدرسة الخضر الأساسية، أثناء دخولهن المدرسة، ما أدى الى إصابة عدد منهن بالاختناق.
يشار الى ان قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها المتكررة على مجمع مدارس بلدة الخضر، تمثل بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت ووقوع إصابات إضافة الى احتجاز
آخرين .
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