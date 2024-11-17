Sunday, 17 November 2024 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابات بالاختناق بين صفوف الطالبات خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

11/17/2024 2:08:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - أصيب عدد من الطالبات بحالات اختناق، اليوم الاحد، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي
بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مديرية التربية والتعليم ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام صوب طالبات مدرسة الخضر الأساسية، أثناء دخولهن المدرسة، ما أدى الى إصابة عدد منهن بالاختناق.

يشار الى ان قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها المتكررة على مجمع مدارس بلدة الخضر، تمثل بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت ووقوع إصابات إضافة الى احتجاز
آخرين .

MENAFN17112024000205011050ID1108893830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث