Sunday, 17 November 2024 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مظاهرة في شيكاغو للدعوة لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

11/17/2024 2:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الينوي / PNN - شارك المئات من النشطاء في مظاهرة بمدينة شيكاغو في ولاية الينوي الأميركية، للدعوة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لإجبارها على وقف حربها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

ويواصل أعضاء منظمات حقوقية وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية، ونشطاء السلام، في تنظيم مسيرات أسبوعية في شيكاغو أحد أهم المدن الأميركية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، للمطالبة بوقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، تظاهر المئات أمام مقر انعقاد ما يسمى "المؤتمر العالمي من أجل إسرائيل" في مدينة دالاس بولاية تكساس الذي يعتبر أكبر "مؤتمر صهيوني في العالم"، للاحتجاج على استمرار الحرب في غزة.

MENAFN17112024000205011050ID1108893829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث