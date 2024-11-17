مظاهرة في شيكاغو للدعوة لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الينوي / PNN - شارك المئات من النشطاء في مظاهرة بمدينة شيكاغو في ولاية الينوي الأميركية، للدعوة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لإجبارها على وقف حربها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

ويواصل أعضاء منظمات حقوقية وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية، ونشطاء السلام، في تنظيم مسيرات أسبوعية في شيكاغو أحد أهم المدن الأميركية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، للمطالبة بوقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، تظاهر المئات أمام مقر انعقاد ما يسمى "المؤتمر العالمي من أجل إسرائيل" في مدينة دالاس بولاية تكساس الذي يعتبر أكبر "مؤتمر صهيوني في العالم"، للاحتجاج على استمرار الحرب في غزة.