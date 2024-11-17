مظاهرة في شيكاغو للدعوة لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الينوي / PNN - شارك المئات من النشطاء في مظاهرة بمدينة شيكاغو في ولاية الينوي الأميركية، للدعوة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لإجبارها على وقف حربها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
ويواصل أعضاء منظمات حقوقية وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية، ونشطاء السلام، في تنظيم مسيرات أسبوعية في شيكاغو أحد أهم المدن الأميركية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، للمطالبة بوقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وحشد الدعم للقضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، تظاهر المئات أمام مقر انعقاد ما يسمى "المؤتمر العالمي من أجل إسرائيل" في مدينة دالاس بولاية تكساس الذي يعتبر أكبر "مؤتمر صهيوني في العالم"، للاحتجاج على استمرار الحرب في غزة.
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