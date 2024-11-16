روسيا واليمن يبحثان التحديات المترتبة على الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 16 – 11 (كونا) -- اعتبر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي اليوم السبت أن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن تشكل تهديدا وخطرا مباشرا على الأمن البحري والتجارة العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى لقاء الزبيدي بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف لبحث العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا واستعراض التطورات ذات الصلة بالجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأشار الزبيدي إلى التحديات الكبيرة التي تفرضها الهجمات الحوثية المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب وخليج عدن مجددا مطالبة اليمن بدور دولي أكثر حزما في مواجهة هذه التهديدات.
ورحب بقرار روسيا إعادة فتح سفارتها في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتؤكد رغبة موسكو في تعزيز حضورها الدبلوماسي ودورها الفاعل في دعم الاستقرار والتنمية باليمن.
وأكد استعداد المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح هذه الخطوة المهمة التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه أكد بوغدانوف التزام روسيا بدعم الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام في اليمن منوها بأهمية تكثيف التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة لتعزيز الاستقرار في المنطقة. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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