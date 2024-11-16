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روسيا واليمن يبحثان التحديات المترتبة على الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية

11/16/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 16 – 11 (كونا) -- اعتبر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي اليوم السبت أن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن تشكل تهديدا وخطرا مباشرا على الأمن البحري والتجارة العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى لقاء الزبيدي بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف لبحث العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا واستعراض التطورات ذات الصلة بالجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأشار الزبيدي إلى التحديات الكبيرة التي تفرضها الهجمات الحوثية المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب وخليج عدن مجددا مطالبة اليمن بدور دولي أكثر حزما في مواجهة هذه التهديدات.
ورحب بقرار روسيا إعادة فتح سفارتها في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتؤكد رغبة موسكو في تعزيز حضورها الدبلوماسي ودورها الفاعل في دعم الاستقرار والتنمية باليمن.
وأكد استعداد المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح هذه الخطوة المهمة التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه أكد بوغدانوف التزام روسيا بدعم الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام في اليمن منوها بأهمية تكثيف التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة لتعزيز الاستقرار في المنطقة. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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