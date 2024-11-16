Sunday, 17 November 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجماهير الأردنية تتفاءل بأرقام النشامى الإيجابية أمام الكويت

11/16/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أبدت الجماهير الأردنية تفاؤلها بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكويت بعد غد الثلاثاء، بعد خطف نقطة ثمينة من ملعب العراق الخميس الماضي، والذي يعد المنافس المباشر لـ "النشامى" على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ويحتضن ستاد جابر الأحمد الدولي أول مواجهات مرحلة الإياب للدور الثالث بالنسبة للمنتخب الوطني، حيث يتطلع "النشامى" للخروج بنتيجة إيجابية، تقربه خطوة إضافية نحو التأهل التاريخي للمونديال، بعد جمعه 8 نقاط من مرحلة الذهاب، وضعته بالمركز الثاني خلف منتخب كوريا الجنوبية برصيد 13 نقطة. وتصب الأرقام والإحصائيات في تاريخ المواجهات المباشرة لمصلحة المنتخب الوطني أمام الكويت، حيث التقيا في 7 مناسبات سابقة رسمية، وتعرض "النشامى" للخسارة مرة واحدة في تصفيات كأس آسيا في العام 1971 بهدفين دون رد في الكويت، مقابل التعادل 4 مرات، والفوز في مناسبتين.
وسجل المنتخب الفوز الرسمي الأول على "الأزرق" خلال نهائيات كأس آسيا في العام 2004 بهدفين نظيفين بالصين، فيما جاء الفوز الثاني في اللقاء الذي جمع الطرفين قبل 3 أعوام خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وبثلاثية نظيفة على الأراضي الكويتية.
وشهدت مباراة الذهاب بين الطرفين على ستاد عمان الدولي، حضور نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، رغم تقدم "النشامى" بهدف عبر موسى التعمري بعد مرور 14 دقيقة على زمن اللقاء، وسيطرته على الكرة في معظم فترات اللقاء، إلا أن المنافس تمكن من تسجيل التعادل من علامة الجزاء عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من اللقاء عبر المهاجم يوسف ناصر.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 64 عالميا، والتاسع على صعيد القارة الآسيوية والثامن عربيا، فيما يتواجد المنتخب الكويتي في المركز 135 عالميا، و23 آسيويا، و17 عربيا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" الأخير الصادر في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويقدم المنتخب الوطني حضورا أفضل من نظيره الكويتي في الفترة الماضية، ويمتلك عناصر مميزة قادرة على حسم المواجهة، في المقابل لم يقدم المنتخب الكويتي مستويات جيدة في التصفيات وآخرها الخسارة مؤخرا أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لهدف، علما بأنه لم يحقق أي فوز حتى الآن، وجمع 3 نقاط فقط.
ويعد المنتخب الكويتي أضعف منتخبات المجموعة من الناحية الدفاعية، بعد تلقيه 10 أهداف في المباريات الخمس الماضية، إلى جانب غياب اللاعبين المؤثرين، حيث أن جميع اللاعبين ينشطون بالدوري المحلي، عكس المنتخب الوطني الذي يعتمد على عدد جيد من اللاعبين الذين يلعبون بفرق في الخارج.
ويرى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي نصر البرقاوي، أن المنتخب الوطني أفضل بمراحل عديدة من نظيره الكويتي على الصعيد الفني، وأن نتيجة مباراة الذهاب لا تعكس إطلاقا الفارق الكبير بين الطرفين.
ولفت البرقاوي في حديثه لـ "الغد"، إلى أن الجماهير الأردنية لن تقبل إلا بالفوز على المنتخب الكويتي، من أجل الثبات في المركز الثاني والتقدم خطوة للأمام في التصفيات، معتبرا بأن التعادل أمام العراق كان بمثابة خسارة نقطتين، لأفضلية المنتخب الوطني على منافسه في معظم فترات اللقاء.
وأضاف: "الجماهير الأردنية ستلعب دورا في دعم اللاعبين بالمباراة المقبلة من خلال حضورها المتميز دائما في المباريات الخارجية، وأعتقد بأن الجماهير الكويتية لن تحضر بأعداد كبيرة نظرا لفقدان منتخب بلادها فرصة التأهل المباشر لكأس العالم بصورة كبيرة، وهذا الأمر سيصب في صالحنا لمواصلة النتائج الإيجابية خارج الديار".
بدوره، أوضح المشجع الأردني المتواجد في الكويت حاليا خالد الساحلي، أن الجالية الأردنية تستعد لتشجيع "النشامى" من الملعب بأعداد جيدة، وبدء التحضيرات للمباراة بهدف تحقيق فوز مهم يمكن المنتخب الوطني من تأكيد أفضليته الواضحة على المنافس مؤخرا.
وأشار الساحلي إلى أن الجالية الأردنية في الكويت تنتظر هذه المباراة منذ سحب قرعة التصفيات، بهدف مشاهدة المنتخب الوطني على أرض الواقع، عقب التطور الكبير الذي حصل في العام الحالي، وأبرزه الوصول لنهائي كأس آسيا في قطر. وواصل: "النتائج الأخيرة سواء في المواجهات المباشرة أو كل فريق على حدة، تؤكد بأن المنتخب الوطني الأوفر حظا بالعودة لأرض عمان بنقاط المباراة كاملة، ولنا في آخر لقاء بين الطرفين في الكويت والفوز بثلاثية نظيفة أكبر مثال، ويجب أن يضع اللاعبون كامل تركيزهم وعدم التهاون لتجبن أي مفاجأة، ونحن سنكون لهم عونا على المدرجات بدعم لن يتوقف في التشجيع والمؤازرة".

MENAFN16112024000072011014ID1108893622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث