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35 شهيدا و111 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

11/16/2024 11:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و 111 جريحا.


وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 407 إلى 43799 شهيدا و 103601 جريح.

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