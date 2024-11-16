35 شهيدا و111 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و 111 جريحا.
وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 407 إلى 43799 شهيدا و 103601 جريح.
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