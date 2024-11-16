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مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم

11/16/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة مميزة تجمع بين الجمال والوعي البيئي، أطلقت بلدية محافظة الرس في منطقة القصيم مهرجان الزهور والبيئة، حيث تحوّل المكان إلى لوحة فنية مبهرة تنبض بالألوان والحياة.
حمل المهرجان اسمه بكل جدارة، إذ شملت فعالياته المتنوعة برامج تثقيفية وترفيهية جذبت الزوار من داخل المنطقة وخارجها، ليصبح وجهة مثالية خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.
اختيار توقيت المهرجان خلال الإجازة المدرسية الأولى كان خطوة موفقة من البلدية، حيث جاء في أجواء معتدلة ووقت فراغ مناسب للعائلات، ما جعله متنفسًا للكثير من الأسر. ولم تتوقف روعة المهرجان عند التوقيت، بل امتدت إلى تنوع الأنشطة التي شملت سجادات زهور مبهرة تمتد على مساحة 1800 متر مربع، وزراعة أكثر من 600,000 شتلة بألوان وأشكال جذبت أنظار الحضور، ما أضفى أجواء من البهجة والجمال على المكان.
المهرجان لم يكن مجرد معرض للزهور، بل منصة تعليمية وترفيهية متكاملة. كذلك قدم مشتل البلدية تجربة تثقيفية فريدة للزوار، حيث تعرفوا على أهمية التشجير والعناية بالزهور من خلال برامج توعوية وتوزيع شتلات مجانية لتعزيز ثقافة التشجير في المجتمع. كما تضمنت الفعاليات أركانًا تفاعلية ممتعة للعائلات والأطفال، بجانب منطقة مخصصة للأسر المنتجة التي عرضت مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية التي جمعت بين التراث والابتكار، مما أضفى على المهرجان طابعًا اجتماعيًا واقتصاديًا مميزًا.
أيضاً ولضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع، نفذ مختبر سلامة الأغذية بالرس جولات رقابية مكثفة على محلات بيع الأطعمة داخل موقع المهرجان، وهو ما يعكس حرص البلدية على توفير بيئة آمنة للزوار. كما حظي المهرجان بمشاركات متنوعة من خلال عرض منتجات مثل العسل الطبيعي والعطور المستخلصة من النباتات، مما عزز من مفهوم الربط بين البيئة والطبيعة في حياة الإنسان وأثرى تجربة الزوار.
مهرجان الزهور والبيئة بمحافظة الرس لم يكن مهرجانا عابرا، بل رسالة واضحة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وغرس حب الطبيعة في نفوس الأجيال. الجهود الحثيثة التي بذلتها البلدية انعكست في كل زاوية من المهرجان، وقدمت للزوار تجربة فريدة تجمع بين الجمال التعليم والترفيه.
في هذا السياق يتقدم الجميع بخالص الشكر والتقدير إلى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود، ، على دعمه واهتمامه بمثل هذه الفعاليات التي تعزز من مكانة المنطقة وترسخ الوعي البيئي. كما نشكر أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ورئيس بلدية محافظة الرس المهندس بجاد الجبرين وزملاءه على جهودهم الحثيثة في تنظيم هذا المهرجان البديع، والذي يعكس رؤية طموحة واهتمامًا صادقًا بخدمة المجتمع وتقديم تجربة فريدة للجميع.

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