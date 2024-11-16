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ملاعب المحترفين تبتسم لأصحاب الأرض

11/16/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت ملاعب أصحاب الأرض في دوري روشن السعودي للمحترفين، تفوقا في تسجيل الانتصارات لمصلحة المستضيفين خلال الجولات الـ10 الماضية، مقارنة بانتصارات الموسم الماضي، حيث تفوقت انتصارات الموسم الحالي على انتصارات الموسم الماضي، بفارق 4 انتصارات، إذ سجل الموسم الحالي 40 انتصارا مقابل 36 انتصارات في الموسم الماضي لأصحاب الأرض، في وقت حصد المتصدر الهلال ووصيفه الاتحاد العلامة الكاملة من الانتصارات داخل الأرض بـ100%، كأكثر أندية روشن انتصارات على ملعبيهما، وعاندت ملاعب المستضيفين، انتصارات 4 أندية لم تستطع معها تحقيق أي انتصار خارج ملاعبهم.
تفوق
لعبت الأرض لمصلحة أنديتها، وتفوقت بتسجيل 40 انتصارات داخل الأرض بـ56% مقابل 32 انتصارات للضيوف بـ44%، وتساوت الجولتان الثانية والخامسة، كأكثر الجولات انتصارات لأصحاب الأرض، والتي بلغت 6 انتصارات بـ67%، وحلت الجولة السادسة ثانيًا، بـ5 انتصارات بـ55%، والجولات الرابعة والتاسعة والعاشرة ثالثًا بـ4 انتصارات بـ44%، والجولات الأولى والثالثة والثامنة رابعًا بـ3 انتصارات بـ33%، والجولة السابعة خامسًا بانتصارين بـ22%.
صدارة
تصدر الهلال والاتحاد أكثر أندية روشن انتصارات على ملعبيهما بخمس انتصارات لكل منهما بـ100%، وحل القادسية ثانيًا بـ4 انتصارات بـ80% من أصل 5 مباريات، والتعاون ثالثًا بـ4 انتصارات من أصل 6 مباريات بـ67%، كأكثر الأندية لعبًا على ملعبه، والأهلي والشباب رابعًا بـ3 انتصارات لكل منهما بـ60%، والنصر وضمك والخليج والرياض والعروبة بانتصارين اثنين لكل منهما بـ40%، وانتصار وحيد لكل من الفيحاء والاتفاق والفتح والرائد والوحدة والأخدود بـ20%، فيما غابت انتصارات الخلود على ملعبه، والذي لم يتذوق طعم الانتصارات على ملعبه خلال 5 مواجهات.
خسائر
خذل ملعب الاتفاق الجديد الكوماندوز، حيث سجل أكثر الأندية خسائر على ملعبه بـ4 مباريات من أصل 5 مباريات بـ80%، يليه الخلود، والأخدود، والفتح، والرياض، والوحدة بـ3 خسائر لكل منهم بـ60% خسائر من أصل 5 مباريات، وتسجيل خسارتين للشباب، والفيحاء، والرائد، والخليج، والعروبة بـ40%، وخسارة وحيدة لكل من ضمك، والقادسية، والأهلي بـ20%، فيما لم يسجل الرباعي الهلال والنصر والاتحاد والتعاون أي خسارة على ملعبهم خلال الجولات الـ10 الماضية قبل فترة التوقف الحالية.
الأكثر انتصارات داخل الأرض:
الهلال
الاتحاد
5 مباريات
100 %
القادسية
4 مباريات
80 %
التعاون
4 مباريات من أصل 6 مباريات
%67
الأهلي
الشباب
3 مباريات
60 %
النصر
مباراتان
40 %
الأكثر خسارة على ملعبه
الاتفاق
4 مباريات
%80
الخلود
الأخدود
الفتح
الرياض
الوحدة
3 مباريات
60 %

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