ملاعب المحترفين تبتسم لأصحاب الأرض

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت ملاعب أصحاب الأرض في دوري روشن السعودي للمحترفين، تفوقا في تسجيل الانتصارات لمصلحة المستضيفين خلال الجولات الـ10 الماضية، مقارنة بانتصارات الموسم الماضي، حيث تفوقت انتصارات الموسم الحالي على انتصارات الموسم الماضي، بفارق 4 انتصارات، إذ سجل الموسم الحالي 40 انتصارا مقابل 36 انتصارات في الموسم الماضي لأصحاب الأرض، في وقت حصد المتصدر الهلال ووصيفه الاتحاد العلامة الكاملة من الانتصارات داخل الأرض بـ100%، كأكثر أندية روشن انتصارات على ملعبيهما، وعاندت ملاعب المستضيفين، انتصارات 4 أندية لم تستطع معها تحقيق أي انتصار خارج ملاعبهم.
تفوق
لعبت الأرض لمصلحة أنديتها، وتفوقت بتسجيل 40 انتصارات داخل الأرض بـ56% مقابل 32 انتصارات للضيوف بـ44%، وتساوت الجولتان الثانية والخامسة، كأكثر الجولات انتصارات لأصحاب الأرض، والتي بلغت 6 انتصارات بـ67%، وحلت الجولة السادسة ثانيًا، بـ5 انتصارات بـ55%، والجولات الرابعة والتاسعة والعاشرة ثالثًا بـ4 انتصارات بـ44%، والجولات الأولى والثالثة والثامنة رابعًا بـ3 انتصارات بـ33%، والجولة السابعة خامسًا بانتصارين بـ22%.
صدارة
تصدر الهلال والاتحاد أكثر أندية روشن انتصارات على ملعبيهما بخمس انتصارات لكل منهما بـ100%، وحل القادسية ثانيًا بـ4 انتصارات بـ80% من أصل 5 مباريات، والتعاون ثالثًا بـ4 انتصارات من أصل 6 مباريات بـ67%، كأكثر الأندية لعبًا على ملعبه، والأهلي والشباب رابعًا بـ3 انتصارات لكل منهما بـ60%، والنصر وضمك والخليج والرياض والعروبة بانتصارين اثنين لكل منهما بـ40%، وانتصار وحيد لكل من الفيحاء والاتفاق والفتح والرائد والوحدة والأخدود بـ20%، فيما غابت انتصارات الخلود على ملعبه، والذي لم يتذوق طعم الانتصارات على ملعبه خلال 5 مواجهات.
خسائر
خذل ملعب الاتفاق الجديد الكوماندوز، حيث سجل أكثر الأندية خسائر على ملعبه بـ4 مباريات من أصل 5 مباريات بـ80%، يليه الخلود، والأخدود، والفتح، والرياض، والوحدة بـ3 خسائر لكل منهم بـ60% خسائر من أصل 5 مباريات، وتسجيل خسارتين للشباب، والفيحاء، والرائد، والخليج، والعروبة بـ40%، وخسارة وحيدة لكل من ضمك، والقادسية، والأهلي بـ20%، فيما لم يسجل الرباعي الهلال والنصر والاتحاد والتعاون أي خسارة على ملعبهم خلال الجولات الـ10 الماضية قبل فترة التوقف الحالية.
الأكثر انتصارات داخل الأرض:
الهلال
الاتحاد
5 مباريات
100 %
القادسية
4 مباريات
80 %
التعاون
4 مباريات من أصل 6 مباريات
%67
الأهلي
الشباب
3 مباريات
60 %
النصر
مباراتان
40 %
الأكثر خسارة على ملعبه
الاتفاق
4 مباريات
%80
الخلود
الأخدود
الفتح
الرياض
الوحدة
3 مباريات
60 %
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