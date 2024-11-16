اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني

(MENAFN
- Al Watan)
يعود اليوم الأحد 17 نوفمبر، 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في جميع مدارس
المملكة، في انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.
حيث أتممت كافة المدارس استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني والذي يستمر حتى 21 شعبان 1446هـ.
يشار إلى أن عددا من إدارات التعليم قد أعلنت عن اعتماد مواعيد الدوام الشتوي بدءا من اليوم الأحد.
كما يتضمن التقويم الدراسي للفصل الثاني 3 إجازات مدرسية.
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