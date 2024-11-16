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اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني

11/16/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) يعود اليوم الأحد 17 نوفمبر، 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في جميع مدارس المملكة، في انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.
حيث أتممت كافة المدارس استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني والذي يستمر حتى 21 شعبان 1446هـ.

يشار إلى أن عددا من إدارات التعليم قد أعلنت عن اعتماد مواعيد الدوام الشتوي بدءا من اليوم الأحد.

كما يتضمن التقويم الدراسي للفصل الثاني 3 إجازات مدرسية.

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