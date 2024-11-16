الاطباء : شركات التأمين تعمل الآن بعقود ملغاة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء، حاتم الرواشدة، السبت، إن نقابة الأطباء جهزت عقودا جديدة قبل عام من الآن، قائلا: "شركات التأمين تعمل الآن بعقود ملغاة".





وبين أن "نظام الصندوق التعاوني يخدم المواطن وشركات التأمين والأطباء بشكل حضاري متطور.





وصدر نظام الصندوق التعاوني بموجب إرادة ملكية منشورة في الجريدة الرسمية منذ 2018.





وأضاف الرواشدة، أن عمل الصندوق هو تعويم تعاقدات الأطباء العاملين في القطاع الخاص جميعاً على مرضى شركات التأمين المؤمنين لديهم تحقيقا (لحرية المريض في اختيار الطبيب) استنادا للفقرة (أ) من المادة 13 من الدستور الطبي لقانون نقابة الأطباء، وفق قناة الممكلة.





وتابع، أن النظام يهدف إلى "اعتماد لائحة الأجور النافذة كأساس للتعامل بين الأطباء وشركات التأمين استنادا للمادة (14/أ) من نظام الصندوق، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لحل الخلافات"، حيث يعمل الصندوق على "إعادة الحق للمريض في اختيار طبيبه والذي حرمته منه شركات التأمين وعدم احتكار عدد محدود من الأطباء"، وفق البيان.





وأشار إلى أن النظام منع أطباء من "استغلال حالة المريض وإلزامهم بالتسعيرة النافذة للنقابة، ومنع انتظار المريض والطبيب فترات طويلة لأخذ موافقة الشركات على أي إجراء طبي ضروري سواءً كان في العيادة أو المستشفى".





ولفت إلى أن نقابة الأطباء تسعى منذ 2018، مع شركات التأمين إلى الالتزام بالنظام؛ ولكن قُوبل بالرفض، موضحا أن العقود المبرمة حاليا خارج النظام ملغاه ولا بد من إبرام عقود جديدة.





وأكّد أن وضع لائحة أسعار طبية من حق نقابة الأطباء وليس شركات التأمين، مبينا أن شركات تأمين أصدرت لائحة أجور ووزعتها على أطباء بطريقة "غير مهنية"، إذ زعموا أن نقابة الأطباء وافقت عليه ولكنها تختلف عن لائحة الأجور الطبية 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية.





"شركات التأمين وجهت لي كتابا رسميا بوقف اعتمادي بالشبكة الطبية لرئاستي الصندوق"، وفقا للرواشدة الذي اعتبر ذلك نوعا من التهديد.





وأشار الرواشدة إلى أن الأطباء يطبقون لائحة الأسعار الطبية المنشورة في الجريدة الرسمية بعد التدقيق عليها ومرورها ضمن القنوات الرسمية.





ودخلت لائحة الأجور الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات