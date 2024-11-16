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الطيب مديرة للبريد الاردني

11/16/2024 7:21:34 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان تعيين هنادي الطيِّب مديراً عامَّاً لشركة البريد الأردني.

وتحمل الطيب شهادة البكالوريس في الحقوق.

وعملت مستشارة قانونية لشركة البريد الأردني.

وتم اختيارها إحدى أفضل نساء بارزات في العمل البريدي من اتحاد البريد العالمي لعام 2023 على مستوى العالم لتصبح أول امرأة قيادية في العمل البريدي.

كما عملت مديرة مديرية التدقيق الداخلي، وعضوا في لجنة الدفاع عن المملكة الأردنية الهاشمية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وهي عضو في لجان صياغة قانون الخدمات البريدية والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

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