تمرين وهمي للتأكد من جاهزية قطاع الكهرباء للشتاء

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- Khaberni) خبرني - تابع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، جاهزية واستعداد قطاع الكهرباء للتعامل بشكل تكاملي مع الحالات الطارئة والظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.
جاء ذلك خلال المشاركة بتمرين وهمي استمر 3 أيام، بمشاركة جميع شركات توزيع الكهرباء، والذي هدف إلى ضمان إدامة تزويد الخدمة بجودة وكفاءة، واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية وفق الخطط الموضوعة، والتأكد من سرعة الاستجابة لاتصالات وشكاوى المواطنين في مختلف الظروف.
وأشار السعايدة، في تصريح عقب اختتام التمرين السبت، إلى أهمية التأكد من استعداد وجاهزية غرف العمليات وطواقم غرف الطوارئ والورش الفنية ومراكز الاتصال التابعة للشركات للتعامل مع مختلف الظروف، خاصة الاستثنائية منها، والمساهمة في وضع خطط عمل واقعية للتعاون المستمر بين الجهات المعنية في القطاع.
وأشاد بجهود كوادر الهيئة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في قطاع الكهرباء لإنجاح التمرين. وقال إن شركات الكهرباء أظهرت التفاعل والتنسيق المشترك والاستجابة لخطط الطوارئ المعتمدة من الهيئة، وجاهزيتها للتعامل بمهنية مع الظروف الجوية وتداعياتها لضمان استمرارية تزويد الخدمة للمواطنين.
بدورها، أكدت شركات الكهرباء الأردنية، وكهرباء محافظة إربد، وشركة توزيع الكهرباء، حرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الأحوال الجوية، بشكل يضمن استمرارية تزويد المستهلكين بالتيار الكهربائي ومعالجة أي انقطاعات قد تحدث بالسرعة الممكنة. كما أكدت مواصلة تعزيز مراكز الاتصال وخدمات المشتركين للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين، والتزامها بالمحافظة على سلامة معدات الشبكة الكهربائية ومنع الاعتداء عليها.
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