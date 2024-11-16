تمرين وهمي للتأكد من جاهزية قطاع الكهرباء للشتاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - تابع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، جاهزية واستعداد قطاع الكهرباء للتعامل بشكل تكاملي مع الحالات الطارئة والظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال المشاركة بتمرين وهمي استمر 3 أيام، بمشاركة جميع شركات توزيع الكهرباء، والذي هدف إلى ضمان إدامة تزويد الخدمة بجودة وكفاءة، واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية وفق الخطط الموضوعة، والتأكد من سرعة الاستجابة لاتصالات وشكاوى المواطنين في مختلف الظروف.

وأشار السعايدة، في تصريح عقب اختتام التمرين السبت، إلى أهمية التأكد من استعداد وجاهزية غرف العمليات وطواقم غرف الطوارئ والورش الفنية ومراكز الاتصال التابعة للشركات للتعامل مع مختلف الظروف، خاصة الاستثنائية منها، والمساهمة في وضع خطط عمل واقعية للتعاون المستمر بين الجهات المعنية في القطاع.

وأشاد بجهود كوادر الهيئة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في قطاع الكهرباء لإنجاح التمرين. وقال إن شركات الكهرباء أظهرت التفاعل والتنسيق المشترك والاستجابة لخطط الطوارئ المعتمدة من الهيئة، وجاهزيتها للتعامل بمهنية مع الظروف الجوية وتداعياتها لضمان استمرارية تزويد الخدمة للمواطنين.

بدورها، أكدت شركات الكهرباء الأردنية، وكهرباء محافظة إربد، وشركة توزيع الكهرباء، حرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الأحوال الجوية، بشكل يضمن استمرارية تزويد المستهلكين بالتيار الكهربائي ومعالجة أي انقطاعات قد تحدث بالسرعة الممكنة. كما أكدت مواصلة تعزيز مراكز الاتصال وخدمات المشتركين للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين، والتزامها بالمحافظة على سلامة معدات الشبكة الكهربائية ومنع الاعتداء عليها.