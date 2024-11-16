Sunday, 17 November 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تمرين وهمي للتأكد من جاهزية قطاع الكهرباء للشتاء

11/16/2024 7:21:33 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تابع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، جاهزية واستعداد قطاع الكهرباء للتعامل بشكل تكاملي مع الحالات الطارئة والظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال المشاركة بتمرين وهمي استمر 3 أيام، بمشاركة جميع شركات توزيع الكهرباء، والذي هدف إلى ضمان إدامة تزويد الخدمة بجودة وكفاءة، واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية وفق الخطط الموضوعة، والتأكد من سرعة الاستجابة لاتصالات وشكاوى المواطنين في مختلف الظروف.

وأشار السعايدة، في تصريح عقب اختتام التمرين السبت، إلى أهمية التأكد من استعداد وجاهزية غرف العمليات وطواقم غرف الطوارئ والورش الفنية ومراكز الاتصال التابعة للشركات للتعامل مع مختلف الظروف، خاصة الاستثنائية منها، والمساهمة في وضع خطط عمل واقعية للتعاون المستمر بين الجهات المعنية في القطاع.

وأشاد بجهود كوادر الهيئة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في قطاع الكهرباء لإنجاح التمرين. وقال إن شركات الكهرباء أظهرت التفاعل والتنسيق المشترك والاستجابة لخطط الطوارئ المعتمدة من الهيئة، وجاهزيتها للتعامل بمهنية مع الظروف الجوية وتداعياتها لضمان استمرارية تزويد الخدمة للمواطنين.

بدورها، أكدت شركات الكهرباء الأردنية، وكهرباء محافظة إربد، وشركة توزيع الكهرباء، حرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الأحوال الجوية، بشكل يضمن استمرارية تزويد المستهلكين بالتيار الكهربائي ومعالجة أي انقطاعات قد تحدث بالسرعة الممكنة. كما أكدت مواصلة تعزيز مراكز الاتصال وخدمات المشتركين للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين، والتزامها بالمحافظة على سلامة معدات الشبكة الكهربائية ومنع الاعتداء عليها.

MENAFN16112024000151011027ID1108893474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث