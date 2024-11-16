مقتل قياديين اثنين في الجهاد الإسلامي في الغارة الإسرائيلية الخميس قرب دمشق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬قياديين‭ ‬اثنين‭ ‬أحدهما‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬والثاني‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬قدسيا‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭. ‬وأعلنت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬استشهاد‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬القائد‭ ‬الكبير‭ ‬الشهيد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬سعيد‭ ‬الميناوي‭ (‬أبو‭ ‬السعيد‭)‬،‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬والقيادي‭ ‬البارز‭ ‬الشهيد‭ ‬رسمي‭ ‬يوسف‭ ‬أبو‭ ‬عيسى‭ (‬أبو‭ ‬عصام‭)‬،‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1972‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬القياديين‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬استشهدا‭ ‬مع‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الغادر‭ ‬على‭ ‬مكاتب‭ ‬مدنية‭ ‬وشقق‭ ‬سكنية‭ ‬للحركة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الفائت،‭ ‬وتم‭ ‬إخراج‭ ‬جثمانيهما‭ ‬فجر‭ (‬اليوم‭) ‬السبت‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬استهداف‭ ‬‮«‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭ ‬الخميس‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنها‭ ‬تؤكد‭ ‬باستمرار‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لإيران‭ ‬والمجموعات‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬بالتجذّر‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حدودها‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬تجمّع‭ ‬مبانٍ‭ ‬يقطنها‭ ‬فلسطينيون‮»‬،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬قد‭ ‬أكّد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬‮«‬اغتيال‮»‬‭ ‬الميناوي‭ ‬وأبو‭ ‬عيسى‭ ‬والعضو‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الطبيب‭ ‬عزالدين‭ ‬وليد‭ ‬القططي،‭ ‬وهو‭ ‬نجل‭ ‬مسؤول‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الحركة‭: ‬إن‭ ‬‮«‬غدر‭ ‬العدو‭ ‬وإجرامه‭ ‬لن‭ ‬يزيدنا‭ ‬إلا‭ ‬صلابة‭ ‬وعزيمة‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬المقاومة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬سرايا‭ ‬القدس‮»‬،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد،‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬الأربعاء‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬شخصا‭ ‬قدّم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬أحد‭ ‬المخطوفين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬وتحدّث‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬باللغة‭ ‬العبرية‭ ‬شاب‭ ‬ملتح‭ ‬عرّف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬ساشا‭ ‬تروبانوف‭ ‬وذكر‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬يوحي‭ ‬بأن‭ ‬الفيديو‭ ‬ليس‭ ‬قديما‭. ‬ودعا‭ ‬تروبانوف‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‮»‬‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬أخرى‭.‬

وبثّت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬مقطعا‭ ‬مصوّرا‭ ‬جديدا‭ ‬للرهينة‭ ‬نفسه‭ ‬ناشد‭ ‬فيه‭ ‬تروبانوف‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬شاس‭ ‬اليهودي‭ ‬المتطرف‭ ‬أرييه‭ ‬درعي،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مساعدته‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1206‭ ‬أشخاص‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وفقا‭ ‬لتعداد‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭ ‬تضمنت‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬أو‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬احتجازهم‭.‬

وأسفرت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬الهجوم،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43799،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وفقا‭ ‬لأرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬حماس‭.‬