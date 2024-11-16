24 شهيدا في مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬ارتكاب‭ ‬المجازر‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬المدمر‭ ‬والمحاصر‭ ‬والمهدد‭ ‬بالمجاعة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬شهيدا‭ ‬الذين‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬طبية‭ ‬إثر‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬8‭ ‬شهداء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وحوالي‭ ‬20‭ ‬جريحا‭ ‬سقطوا‭ ‬بقصف‭ ‬طيران‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمركز‭ ‬إيواء‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬أبو‭ ‬عاصي‭ ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬الشمالي‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‮»‬‭.

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وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الاحتلال‭ ‬نفذ‭ ‬أحزمة‭ ‬نارية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬المكثفة‭ ‬والعنيفة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومخيم‭ ‬الشاطئ‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬تم‭ ‬انتشال‭ ‬4‭ ‬شهداء‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة،‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬صالونا‭ ‬للحلاقة‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬لمواطن‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬أيوب‭ ‬قرب‭ ‬مفرق‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬نسف‭ ‬بواسطة‭ ‬المتفجرات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‮»‬‭. ‬

في‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬قال‭ ‬جميل‭ ‬المصري‭ ‬إن‭ ‬منزلاً‭ ‬أصيب،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انفجار‭ ‬ضخم‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وصرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ذهبنا‭ ‬للمنزل‭ ‬فوجدناه‭ ‬مدمرا‭ ‬والنار‭ ‬تشتعل‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬‮«‬بدأوا‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الشهداء‭ ‬والناجين‮»‬‭ ‬بأيديهم‭ ‬العارية،‭ ‬وبعض‭ ‬الضحايا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬شبان‭ ‬استشهدوا‭ ‬وآخرين‭ ‬أصيبوا‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬تابعة‭ ‬للاحتلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجنينة‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شهيدين‭ ‬ارتقيا‭ ‬جراء‭ ‬استهدافهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الحربية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خربة‭ ‬العدس،‭ ‬شمالا‮»‬‭. ‬

وتشن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬هجوما‭ ‬جويا‭ ‬وبريا‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬جباليا‭.‬

وأسفر‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬43 , 799‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مدنيون‭.‬