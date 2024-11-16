24 شهيدا في مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غزة – الوكالات: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، المدمر والمحاصر والمهدد بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة لفرانس برس: «منذ صباح أمس ارتفع إلى 24 شهيدا الذين نقلوا إلى مستشفيات أو مراكز طبية إثر غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة».
وأوضح أن «8 شهداء على الأقل وحوالي 20 جريحا سقطوا بقصف طيران الاحتلال لمركز إيواء في مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأونروا في مخيم الشاطئ الشمالي بمدينة غزة».
وأشار إلى أن «طيران الاحتلال نفذ أحزمة نارية بعدد من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على مناطق شمال غرب مدينة غزة ومخيم الشاطئ».
وقال أيضا «تم انتشال 4 شهداء وعدد من الإصابات بجروح مختلفة، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف صالونا للحلاقة في منزل لمواطن من عائلة أيوب قرب مفرق الشعبية في شمال وسط مدينة غزة».
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي «نسف بواسطة المتفجرات أكثر من عشرة منازل في مخيم جباليا».
في رفح جنوب القطاع، قال جميل المصري إن منزلاً أصيب، مما أدى إلى «انفجار ضخم للغاية». وصرح لوكالة فرانس برس «ذهبنا للمنزل فوجدناه مدمرا والنار تشتعل».
وتابع أن الناس «بدأوا البحث عن الشهداء والناجين» بأيديهم العارية، وبعض الضحايا «لا يزال تحت الأنقاض».
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن «ثلاثة شبان استشهدوا وآخرين أصيبوا جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الجنينة شرق مدينة رفح».
وأضافت المصادر أن «شهيدين ارتقيا جراء استهدافهما من قبل طائرات الاحتلال الحربية في منطقة خربة العدس، شمالا».
وتشن القوات الإسرائيلية منذ 6 أكتوبر هجوما جويا وبريا على شمال قطاع غزة، وخصوصا في جباليا.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 43 , 799 شخصا على الأقل، غالبيتهم مدنيون.
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