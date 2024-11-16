إسرائيل تواصل غاراتها العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬العنيف‭ ‬للضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬ومناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬أنها‭ ‬تدرس‭ ‬مقترحا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬بأنّ‭ ‬الغارات‭ ‬الجديدة‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬الشياح‭ ‬وبئر‭ ‬العبد‭ ‬وبرج‭ ‬البراجنة‭. ‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬نفذ‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات،‭ ‬بينها‭ ‬واحدة‭ ‬قرب‭ ‬بلدية‭ ‬حارة‭ ‬حريك‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬طائراته‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬منشأة‭ ‬لتخزين‭ ‬الأسلحة‮»‬‭ ‬و«مركز‭ ‬قيادة‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت‭. ‬

وفي‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬تعرضت‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬لسلسلة‭ ‬غارات،‭ ‬وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬حي‭ ‬الآثار‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬مبنيين‭ ‬وتضرّر‭ ‬مجموعة‭ ‬أبنية‮»‬‭. ‬ويقع‭ ‬الحي‭ ‬المذكور‭ ‬قرب‭ ‬منطقة‭ ‬تضم‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭. ‬

وتضمّ‭ ‬المدينة‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬مهمة‭ ‬مدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬الثقافة‭ (‬يونسكو‭).‬

كذلك،‭ ‬استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬صور‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬الخيام‭ ‬الحدودية‭. ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مسعفين‭ ‬أحدهما‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬كشافة‭ ‬الرسالة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬أمل‭ ‬حليفة‭ ‬الحزب‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬مقتل‭ ‬6‭ ‬بينهم‭ ‬3‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بعلبك‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬قُتل‭ ‬3452‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قاعدة‭ ‬ستيلا‭ ‬ماريس‭ ‬البحريّة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬حيفا‭ ‬ومقر‭ ‬قيادة‭ ‬كتيبة‭ ‬المشاة‭ ‬في‭ ‬ثكنة‭ ‬راميم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأشار‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬أطلق‭ ‬65‭ ‬مقذوفا‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭. ‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬باندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬عقب‭ ‬رشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬ثقيلة‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬مستهدفة‭ ‬خليج‭ ‬حيفا‭ ‬ومواقع‭ ‬بالجليل‭ ‬الأعلى‭ ‬ومركز‭ ‬الجليل‭. ‬وقالت‭ ‬القناة‭ ‬13‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬إطلاق‭ ‬رشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬باتجاه‭ ‬الجليل‭ ‬الغربي‭ ‬وانفجار‭ ‬صواريخ‭ ‬اعتراضية‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬الحدود‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬دوت‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬حيفا‭ ‬ومواقع‭ ‬بالجليل‭ ‬الأعلى‭ ‬تحذيرا‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬صواريخ‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬القناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬سقط‭ ‬بمواقع‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬حيفا،‭ ‬فيما‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬إثر‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬في‭ ‬مستوطنة‭ ‬يعرا‭ ‬بالجليل‭ ‬الغربي‭.‬

وقدرت‭ ‬القناة‭ ‬13‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬الرشقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬صاروخا‭ ‬باتجاه‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬الجليل‭.‬

وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬انفجرت‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬نهاريا‭.‬