إسرائيل تواصل غاراتها العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - الوكالات: واصلت إسرائيل قصفها العنيف للضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان، غداة إعلان السلطات اللبنانية أنها تدرس مقترحا أمريكيا للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ الغارات الجديدة استهدفت مناطق الشياح وبئر العبد وبرج البراجنة.
وأشارت الوكالة إلى أن العدو نفذ ثلاث غارات، بينها واحدة قرب بلدية حارة حريك.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت «منشأة لتخزين الأسلحة» و«مركز قيادة» لحزب الله في جنوب بيروت.
وفي جنوب لبنان، تعرضت مدينة صور لسلسلة غارات، وأفادت الوكالة الوطنية بأنها «استهدفت حي الآثار ما أدى إلى تدمير مبنيين وتضرّر مجموعة أبنية». ويقع الحي المذكور قرب منطقة تضم مواقع أثرية.
وتضمّ المدينة مواقع أثرية مهمة مدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة (يونسكو).
كذلك، استهدفت غارات قرى في قضاء صور وفي منطقة الخيام الحدودية.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل مسعفين أحدهما يعمل في الهيئة الصحية التابعة لحزب الله، والثاني في كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل حليفة الحزب.
كما أعلنت الوزارة مقتل 6 بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على بعلبك.
ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر 2023، قُتل 3452 شخصا في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
من جانبه، أعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية داخل إسرائيل، من بينها قاعدة ستيلا ماريس البحريّة شمال غرب حيفا ومقر قيادة كتيبة المشاة في ثكنة راميم بالقرب من الحدود في شمال إسرائيل.
وأشار الجيش الإسرائيلي الى أن الحزب أطلق 65 مقذوفا من لبنان حتى بعد ظهر أمس.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس باندلاع حرائق عقب رشقة صاروخية ثقيلة انطلقت من لبنان، مستهدفة خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى ومركز الجليل. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه جرى إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي وانفجار صواريخ اعتراضية في أجواء الحدود جنوب لبنان.
وقد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى تحذيرا من سقوط صواريخ.
في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عددا من الصواريخ سقط بمواقع مفتوحة في خليج حيفا، فيما تحدثت عن اندلاع حريق في مبنى إثر سقوط صاروخ في مستوطنة يعرا بالجليل الغربي.
وقدرت القناة 13 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق في الجليل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن طائرة بدون طيار انفجرت داخل مبنى في نهاريا.
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