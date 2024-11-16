السوبر صباح يشارك في بطولة المملكة المتحدة للمحترفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك بطل العالم السوبر حبيب صباح في بطولة المملكة المتحدة للمحترفين الماسترز في مدينة ليستر البريطانية، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي للمحترفين.
وتأتي دعوة لاعب منتخب البحرين للمشاركة في ثاني أقوى بطولات المحترفين بناء على نتائجه وتصدره جولات كيو تور الشرق الأوسط المؤهلة لبطولات المحترفين.
وتقام التصفيات خلال الفترة من 16 – 21 من شهر نوفمبر الجاري، فيما تقام البطولة التي تضم أفضل 16 لاعبًا مصنفًا إلى جانب المتأهلين من التصفيات، وذلك خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.
وسيخوض البطل البحريني حبيب صباح مباراته الأولى أمام اللاعب الإيرلندي روبي مككوكين اليوم الأحد في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت البحرين، وفي المباراة الثانية يلتقي لاعبًا صينيًا في حال الفوز.
وقال السوبر: أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعمهما للشباب الرياضي وتمكينهما من تمثيل الوطن في المحافل الخارجية.
من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري دعوة البطل العالمي حبيب صباح مفخرة لرياضيي البحرين، استنادًا إلى نتائجه وتفوقه على اللاعبين المشاركين في جولات كيو تور وتألقه بمستويات رفيعة أبهرت المتابعين وجعلته محط أنظار الاتحاد الدولي.
وقال البصري إن السوبر عاد من بطولة العالم بعد تأهله إلى دور الثمانية، وهو في قمة مستواه، على أمل أن ينعكس ذلك على أدائه في بطولة المملكة المتحدة للمحترفين، مثمنًا دعم اللجنة الأولمبية البحرينية وتجاوب الأمين العام فارس الكوهجي السريع لتواجد السوبر في بطولة رفيعة المستوى.
وأثنى البصري على التسهيلات التي قدمتها الهيئة العامة للرياضة بجميع مسؤوليها لدعم حضور اللاعب البحريني في الفعاليات الكبرى.
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