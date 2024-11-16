السوبر صباح يشارك في بطولة المملكة المتحدة للمحترفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للمحترفين‭ ‬الماسترز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليستر‭ ‬البريطانية،‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وتأتي‭ ‬دعوة‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أقوى‭ ‬بطولات‭ ‬المحترفين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نتائجه‭ ‬وتصدره‭ ‬جولات‭ ‬كيو‭ ‬تور‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولات‭ ‬المحترفين‭.‬

وتقام‭ ‬التصفيات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ – ‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أفضل‭ ‬16‭ ‬لاعبًا‭ ‬مصنفًا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المتأهلين‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭.‬

وسيخوض‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الإيرلندي‭ ‬روبي‭ ‬مككوكين‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف‭ ‬ظهرًا‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬يلتقي‭ ‬لاعبًا‭ ‬صينيًا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الفوز‭.‬

وقال‭ ‬السوبر‭: ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعمهما‭ ‬للشباب‭ ‬الرياضي‭ ‬وتمكينهما‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬دعوة‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬مفخرة‭ ‬لرياضيي‭ ‬البحرين،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬نتائجه‭ ‬وتفوقه‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬جولات‭ ‬كيو‭ ‬تور‭ ‬وتألقه‭ ‬بمستويات‭ ‬رفيعة‭ ‬أبهرت‭ ‬المتابعين‭ ‬وجعلته‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬

وقال‭ ‬البصري‭ ‬إن‭ ‬السوبر‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مستواه،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دعم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتجاوب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬السريع‭ ‬لتواجد‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭. ‬

وأثنى‭ ‬البصري‭ ‬على‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بجميع‭ ‬مسؤوليها‭ ‬لدعم‭ ‬حضور‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭.‬











