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مدارا يثمن رعاية خالد بن حمد لكأس السوبر البحريني المصري

11/16/2024 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬برعاية‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وأكد‭ ‬مدارا‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وتأتي‭ ‬تعزيزا‭ ‬للروابط‭ ‬والعلاقات‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬مثمنا‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬للبطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالاهتمام‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ووضع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭. ‬وسيقام‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬نوفمبر،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفائزان‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬أيضا،‭ ‬تسبقها‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الخاسرين‭.‬

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