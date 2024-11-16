مدارا يثمن رعاية خالد بن حمد لكأس السوبر البحريني المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عن خالص شكره وتقديره وامتنانه إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك على تفضل سموه برعاية كأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة.
وأكد مدارا أن رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تؤكد أهمية هذه البطولة التي تقام للعام الثاني على التوالي وتأتي تعزيزا للروابط والعلاقات الرياضية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مثمنا هذه المبادرة التي تعكس مدى حرص سموه على تحقيق النجاح للبطولات الرياضية التي تستضيفها مملكة البحرين.
وأشاد رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بالاهتمام اللامحدود الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي يعمل على ترجمة رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة نحو الارتقاء بهذا المجال على كافة الأصعدة، ووضع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل. وسيقام السوبر المصري بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر، فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائزان في البطولتين مباراة السوبر البحريني المصري يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا، تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين.
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