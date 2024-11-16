نجمة ((الزلاق)) السلاوية حصة الجابر في حوارها مع الملحق الرياضي:إنجاز بطولة ((نيوم)) محفور في قلبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حوار أجراه: حسين فتح الله
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكدت حصة الجابر لاعبة فريق الزلاق في منافاسات «3 x 3»، والتي شاركت مؤخرا مع الفريق في بطولة نيوم بالمملكة العربية السعودية، وتوجت بجانب زميلاتها بلقب البطولة، على حساب فريق جدة السعودي بنتيجة 21/12، أكدت على أن هذا الإنجاز سيظل محفورا في قلبها. جاء ذلك خلال الحوار الموسع الذي أجراه «الملحق الرياضي بأخبار الخليج» مع النجمة المتألقة حصة الجابر وقالت فيه: أهدي هذا الإنجاز إلى روح والدي المرحوم، وإلى والدتي العزيزة، إضافة إلى صديقاتي الثلاث في الفريق وهن: بيان سلمان، آية مرتضى وشيرين عبدالرحمن، موضحة أن هذا الإنجاز سيسجل في سجلها الرياضي كواحد من الإنجازات الذهبية الخالدة في مسيرتها.
الملحق الرياضي أجرى الحوار الموسع مع النجمة حصة وتقرأونه في السطور التالية:
1.ماذا يعني إنجاز نيوم 3 x 3 لحصة الجابر؟
يعد هذا الإنجاز أحد أفضل الإنجازات لدي، والحصول على الميدالية الذهبية يشعرني بالفخر والاعتزاز، فهذا اللقب هو ثمرة جهد كبير، ليس فقط من جانبي بل من جميع أعضاء الفريق والجهاز الفني والإداري، فقد عملنا بجد واجتهاد طوال فترة التدريب والإعداد لهذه البطولة، وكانت لدينا رؤية مشتركة لتحقيق هذا الهدف.
2.كيف حضّر الفريق لبطولتين كبيرتين في وقت متقارب جدا بين الجولة العالمية في البحرين وبطولة نيوم؟
نعم، كانت الفترة متقاربة جدا وصعب علينا الدخول لبطولتين كبيرتين، إلا أن المدرب المتميز مرتضى محمد وضع خطة الإعداد المناسبة للفريق على المستوى البدني والذهني والفني، مكّن المجموعة من الجاهزية التامة، وتقديم مستوى كبير يليق بكرة السلة النسائية في البطولتين وكانت نتائج العمل واضحة، بتحقيقنا المركز الثاني في الجولة العالمية في البحرين، وأيضا تحقيقنا للبطولة في نيوم.
3. هل تدربتم من فترة طويلة للإعداد لهاتين البطولتين؟
تم بدء الإعداد لهاتين البطولتين قبل شهر واحد وتحديدا في 1 أكتوبر، وتعد هذه الفترة قصيرة بالنسبة لصعوبة المنافسة في المسابقتين، إلا أن المدرب اجتهد كثيرا وكثف من التدريبات البدنية القوية، وزاد من عدد المباريات التجريبية لرفع الجاهزية واللياقة البدنية، واللاعبات اجتدهن كثيرا في فترة الإعداد الصعبة، والتزمن بكل تعليمات الجهاز الفني لتحقيق الهدف المنشود.
4. هل البحرين تحتاج إلى تنظيم دوري خاص لمسابقة 3 x 3 للسيدات؟
يحرص الاتحاد البحريني لكره السلة على التنظيم بشكل مستمر لبطولات خاصة بلعبة 3 x 3 للسيدات، مما أسهم في رفع مستوى أداء اللاعبات وزيادة خبرتهن في هذه اللعبة، ولكن نحتاج كلاعبات إلى المزيد من المنافسات وتكثيف مثل هذه البطولات المحلية، لاكتشاف عدد أكبر من اللاعبات المتميزات، وزيادة الخبرات في لعبة 3 x 3، والمشاركة بأكثر من فريق في البطولة الواحدة.
5. ما الاختلاف بين الجولة العالمية في البحرين وبطولة نيوم؟
لا يوجد اختلاف بين البطولتين من ناحية المستوى الفني، لأن الفرق الموجودة شاركت في البطولتين باستثناء الامارات لم يشارك في نيوم، والاختلاف الوحيد بعد خسارتنا نهائي الجولة العالمية في البحرين، ذهبنا إلى نيوم متعطشين للفوز بالبطولة وظهرنا بمستوى مغاير بشكل كبير، وكان الجمهور السعودي حاضر بكثافة في نيوم وأضاف رونقًا خاصًا للمنافسات.
6. أي الفرق يعد الأقوى من وجهك نظرك؟
جميع الفرق قوية ولديها مستويات عالية، إلا أننا واجهنا بعض الصعوبات ضد فريق الرياض بسبب وجود بعض الفروقات في الطول والبنية الجسمانية، ولكننا وضعنا الخطط والحلول المناسبة للحد من خطورة هذا الفريق الصعب، وتغلبنا عليه في الدور نصف النهائي بعدما تغلب علينا في المباراة النهائية في الجولة العالمية في البحرين.
7. ما الفرق بين 3 x 3 ومنافسات كرة السلة بشكل اعتيادي؟
تختلف لعبة كرة السلة 3 x 3 عن كرة السلة العادية في العديد من الأنظمة والقوانين إذ تعتمد كره السلة 3 x 3 على السرعة، وتتطلب لياقة ومهارات عالية، وسرعة في التصويب إذ تقتصر الجولة على 10 دقائق، ويمكن للفريق الذي يحرز على 21 نقطة إنهاء الجولة قبل انتهاء الوقت، بينما كرة السلة بشكل اعتيادي لديك الوقت الكافي لتطبيق الخطط والرجوع للدفاع، وحلول أكثر بسبب وجود خمس لاعبات في الملعب.
8. بالنسبة لحصة الجابر، هل تفضل اللعب في 3 x 3 أو اللعب الاعتيادي 5 ضد 5؟
في السابق أفضّل فقط اللعب 5 ضد 5 لما فيه من منافسات وتطبيق للخطط بصورة، أكبر والتمكن من اللعب لفترة أطول بوجود 4 أشواط للمباراة، إلا أنني في الآونة الأخيرة أحببت كذلك اللعب في 3 x 3
فهي تجربة مختلفة، وتبرز
المهارات الفردية لدى كل لاعبة بشكل أكبر.
9. هل يوجد لاعب تقتدي به حصة في كرة السلة؟
هناك العديد من اللاعبين العالميين يمكن أن يكونوا مصدر إلهام للاعبي السلة، وأنا أقتدي باللاعب العالمي «ليبرون جيمس».
10. هل بمقدور السلة النسائية في البحرين المنافسة على المستوى الخارجي؟
بالتأكيد، فبوجود الاهتمام والدعم للسلة النسائية سنتمكن من المنافسة خارجيا، أما مهاريا وفنيا فلا نقل عن اللاعبات الخليجيات والآسيويات، فهن يتفوقن علينا بعامل الطول.
11. ماذا تحتاج السلة النسائية في البحرين للوصول إلى تطور أكبر؟
تحتاج إلى المزيد من المشاركات في البطولات الخارجية، وكذلك المشاركة في معسكرات تدريبية مكثفة، تتضمن مباريات ودية ضد فرق ذات مستويات وخبرات فنية، للمساهمة في تطوير مهارات اللاعبات واكتساب الخبرة، ورفع مستوى المنافسة.
12.أقرب اللاعبات لحصة الجابر؟
جميع اللاعبات قريبات مني ولديهن معزة كبيرة داخل وخارج الملعب، ونحن مجتمع كرة السلة النسائية على قلب واحد، والكل قريب من الثاني
13.لديك ثلاث وردات، لمن تهدينها بعد بطولة نيوم؟
أهدي الوردة الأولى لعائلتي الكريمة الوالدة مع الأخوات، أما الوردة الثانية إلى والدي المرحوم، والثالثة إلى صديقاتي الثلاث بيان وآية وشيرين.
14.لكل قصة نجاح عنصر أساس، ما هو العنصر الأساس لنجاحكن في نيوم؟
الكابتن مرتضى محمد، كان له الدور الأبرز، فهو يملك الحماس الكبير والشغف، ووضع لبداية الإعداد خطة محكمة متكاملة لتجهيز الفريق بدنيا وفنيا وذهنيا، وكان يركز على التفاصيل البسيطة، ويحلل المباريات بشكل دقيق جدا، ويكتشف الأخطاء لدينا، ويعمل على تصحيحها مباشرةً، ونحن بعد خسارتنا في البحرين، تعاهدنا أن نقدم له بطولة نيوم كهدية بسيطة على تعبه وإخلاصه معنا طوال فترة الإعداد.
15.هل تعتقدين أن الكابتن مرتضى محمد هو رجل المرحلة الحالية؟
نعم، فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، ولديه خبرة كبيرة في قيادة كرة السلة النسائية، وله الفضل الكبير علينا كلاعبات، وإخلاصه في العمل وحبه للعبة ساهم بشكل كبير بتحقيق هذا الإنجاز المهم، ونحن نؤمن بقدراته ولدينا الثقة به وبإمكانياته العالية في التدريب.
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