نجمة ((الزلاق)) السلاوية حصة الجابر في حوارها مع الملحق الرياضي:إنجاز بطولة ((نيوم)) محفور في قلبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: حسين فتح الله الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكدت‭ ‬حصة‭ ‬الجابر‭ ‬لاعبة‭ ‬فريق‭ ‬الزلاق‭ ‬في‭ ‬منافاسات‭ ‬‮«‬3 x 3‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬شاركت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وتوجت‭ ‬بجانب‭ ‬زميلاتها‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬21‭/‬12،‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سيظل‭ ‬محفورا‭ ‬في‭ ‬قلبها‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬الموسع‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬‮«‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بأخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬المتألقة‭ ‬حصة‭ ‬الجابر‭ ‬وقالت‭ ‬فيه‭: ‬أهدي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬روح‭ ‬والدي‭ ‬المرحوم،‭ ‬وإلى‭ ‬والدتي‭ ‬العزيزة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬صديقاتي‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وهن‭: ‬بيان‭ ‬سلمان،‭ ‬آية‭ ‬مرتضى‭ ‬وشيرين‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سيسجل‭ ‬في‭ ‬سجلها‭ ‬الرياضي‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الذهبية‭ ‬الخالدة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭.‬

الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬أجرى‭ ‬الحوار‭ ‬الموسع‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬حصة‭ ‬وتقرأونه‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬التالية‭:‬





1‭.‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬إنجاز‭ ‬نيوم‭ ‬3 x 3‭ ‬لحصة‭ ‬الجابر؟

يعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الإنجازات‭ ‬لدي،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬يشعرني‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬فهذا‭ ‬اللقب‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬جهد‭ ‬كبير،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬جانبي‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬فقد‭ ‬عملنا‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬التدريب‭ ‬والإعداد‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وكانت‭ ‬لدينا‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭.‬

2‭.‬كيف‭ ‬حضّر‭ ‬الفريق‭ ‬لبطولتين‭ ‬كبيرتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متقارب‭ ‬جدا‭ ‬بين‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبطولة‭ ‬نيوم؟

نعم،‭ ‬كانت‭ ‬الفترة‭ ‬متقاربة‭ ‬جدا‭ ‬وصعب‭ ‬علينا‭ ‬الدخول‭ ‬لبطولتين‭ ‬كبيرتين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬المتميز‭ ‬مرتضى‭ ‬محمد‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬الإعداد‭ ‬المناسبة‭ ‬للفريق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬البدني‭ ‬والذهني‭ ‬والفني،‭ ‬مكّن‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة،‭ ‬وتقديم‭ ‬مستوى‭ ‬كبير‭ ‬يليق‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬وكانت‭ ‬نتائج‭ ‬العمل‭ ‬واضحة،‭ ‬بتحقيقنا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأيضا‭ ‬تحقيقنا‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬نيوم‭.‬

3‭. ‬هل‭ ‬تدربتم‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬للإعداد‭ ‬لهاتين‭ ‬البطولتين؟

تم‭ ‬بدء‭ ‬الإعداد‭ ‬لهاتين‭ ‬البطولتين‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬قصيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لصعوبة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقتين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬اجتهد‭ ‬كثيرا‭ ‬وكثف‭ ‬من‭ ‬التدريبات‭ ‬البدنية‭ ‬القوية،‭ ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬لرفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬واللاعبات‭ ‬اجتدهن‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬الصعبة،‭ ‬والتزمن‭ ‬بكل‭ ‬تعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭.‬

4‭. ‬هل‭ ‬البحرين‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬دوري‭ ‬خاص‭ ‬لمسابقة‭ ‬3 x 3‭ ‬للسيدات؟‮

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يحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكره‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لبطولات‭ ‬خاصة‭ ‬بلعبة‭ ‬3 x 3‭ ‬للسيدات،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبات‭ ‬وزيادة‭ ‬خبرتهن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬ولكن‭ ‬نحتاج‭ ‬كلاعبات‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬وتكثيف‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية،‭ ‬لاكتشاف‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬المتميزات،‭ ‬وزيادة‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬3 x 3،‭ ‬والمشاركة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الواحدة‭.‬

5‭. ‬ما‭ ‬الاختلاف‭ ‬بين‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبطولة‭ ‬نيوم؟‮

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لا‭ ‬يوجد‭ ‬اختلاف‭ ‬بين‭ ‬البطولتين‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المستوى‭ ‬الفني،‭ ‬لأن‭ ‬الفرق‭ ‬الموجودة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬باستثناء‭ ‬الامارات‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬نيوم،‭ ‬والاختلاف‭ ‬الوحيد‭ ‬بعد‭ ‬خسارتنا‭ ‬نهائي‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ذهبنا‭ ‬إلى‭ ‬نيوم‭ ‬متعطشين‭ ‬للفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬وظهرنا‭ ‬بمستوى‭ ‬مغاير‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬وكان‭ ‬الجمهور‭ ‬السعودي‭ ‬حاضر‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬نيوم‭ ‬وأضاف‭ ‬رونقًا‭ ‬خاصًا‭ ‬للمنافسات‭.‬

6‭. ‬أي‭ ‬الفرق‭ ‬يعد‭ ‬الأقوى‭ ‬من‭ ‬وجهك‭ ‬نظرك؟‮

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جميع‭ ‬الفرق‭ ‬قوية‭ ‬ولديها‭ ‬مستويات‭ ‬عالية،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬واجهنا‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬الرياض‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الفروقات‭ ‬في‭ ‬الطول‭ ‬والبنية‭ ‬الجسمانية،‭ ‬ولكننا‭ ‬وضعنا‭ ‬الخطط‭ ‬والحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬الصعب،‭ ‬وتغلبنا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬‮

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7‭. ‬ما‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬3 x 3‭ ‬ومنافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بشكل‭ ‬اعتيادي؟

تختلف‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3 x 3‭ ‬عن‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬إذ‭ ‬تعتمد‭ ‬كره‭ ‬السلة‭ ‬3 x 3‭ ‬على‭ ‬السرعة،‭ ‬وتتطلب‭ ‬لياقة‭ ‬ومهارات‭ ‬عالية،‭ ‬وسرعة‭ ‬في‭ ‬التصويب‭ ‬إذ‭ ‬تقتصر‭ ‬الجولة‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬دقائق،‭ ‬ويمكن‭ ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬يحرز‭ ‬على‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬إنهاء‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت،‭ ‬بينما‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بشكل‭ ‬اعتيادي‭ ‬لديك‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬لتطبيق‭ ‬الخطط‭ ‬والرجوع‭ ‬للدفاع،‭ ‬وحلول‭ ‬أكثر‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬خمس‭ ‬لاعبات‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

8‭. ‬بالنسبة‭ ‬لحصة‭ ‬الجابر،‭ ‬هل‭ ‬تفضل‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬3 x 3‭ ‬أو‭ ‬اللعب‭ ‬الاعتيادي‭ ‬5‭ ‬ضد‭ ‬5؟

في‭ ‬السابق‭ ‬أفضّل‭ ‬فقط‭ ‬اللعب‭ ‬5‭ ‬ضد‭ ‬5‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬وتطبيق‭ ‬للخطط‭ ‬بصورة،‭ ‬أكبر‭ ‬والتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬بوجود‭ ‬4‭ ‬أشواط‭ ‬للمباراة،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أحببت‭ ‬كذلك‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬3 x 3‮

‬‭ ‬فهي‭ ‬تجربة‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتبرز‮

‬‭ ‬المهارات‭ ‬الفردية‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬لاعبة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬

9‭. ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬لاعب‭ ‬تقتدي‭ ‬به‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة؟

هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬العالميين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للاعبي‭ ‬السلة،‭ ‬وأنا‭ ‬أقتدي‭ ‬باللاعب‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬ليبرون‭ ‬جيمس‮»‬‭.‬

10‭. ‬هل‭ ‬بمقدور‭ ‬السلة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجي؟

بالتأكيد،‭ ‬فبوجود‭ ‬الاهتمام‭ ‬والدعم‭ ‬للسلة‭ ‬النسائية‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬خارجيا،‭ ‬أما‭ ‬مهاريا‭ ‬وفنيا‭ ‬فلا‭ ‬نقل‭ ‬عن‭ ‬اللاعبات‭ ‬الخليجيات‭ ‬والآسيويات،‭ ‬فهن‭ ‬يتفوقن‭ ‬علينا‭ ‬بعامل‭ ‬الطول‭.‬

11‭. ‬ماذا‭ ‬تحتاج‭ ‬السلة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬أكبر؟

تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثفة،‭ ‬تتضمن‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬ضد‭ ‬فرق‭ ‬ذات‭ ‬مستويات‭ ‬وخبرات‭ ‬فنية،‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبات‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭.‬

12‭.‬أقرب‭ ‬اللاعبات‭ ‬لحصة‭ ‬الجابر؟

جميع‭ ‬اللاعبات‭ ‬قريبات‭ ‬مني‭ ‬ولديهن‭ ‬معزة‭ ‬كبيرة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب،‭ ‬ونحن‭ ‬مجتمع‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬النسائية‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬واحد،‭ ‬والكل‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الثاني

13‭.‬لديك‭ ‬ثلاث‭ ‬وردات،‭ ‬لمن‭ ‬تهدينها‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم؟

أهدي‭ ‬الوردة‭ ‬الأولى‭ ‬لعائلتي‭ ‬الكريمة‭ ‬الوالدة‭ ‬مع‭ ‬الأخوات،‭ ‬أما‭ ‬الوردة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬والدي‭ ‬المرحوم،‭ ‬والثالثة‭ ‬إلى‭ ‬صديقاتي‭ ‬الثلاث‭ ‬بيان‭ ‬وآية‭ ‬وشيرين‭.‬

14‭.‬لكل‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬عنصر‭ ‬أساس،‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬العنصر‭ ‬الأساس‭ ‬لنجاحكن‭ ‬في‭ ‬نيوم؟

الكابتن‭ ‬مرتضى‭ ‬محمد،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬الأبرز،‭ ‬فهو‭ ‬يملك‭ ‬الحماس‭ ‬الكبير‭ ‬والشغف،‭ ‬ووضع‭ ‬لبداية‭ ‬الإعداد‭ ‬خطة‭ ‬محكمة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتجهيز‭ ‬الفريق‭ ‬بدنيا‭ ‬وفنيا‭ ‬وذهنيا،‭ ‬وكان‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭ ‬البسيطة،‭ ‬ويحلل‭ ‬المباريات‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬جدا،‭ ‬ويكتشف‭ ‬الأخطاء‭ ‬لدينا،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيحها‭ ‬مباشرةً،‭ ‬ونحن‭ ‬بعد‭ ‬خسارتنا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تعاهدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬له‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬كهدية‭ ‬بسيطة‭ ‬على‭ ‬تعبه‭ ‬وإخلاصه‭ ‬معنا‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭.‬

15‭.‬هل‭ ‬تعتقدين‭ ‬أن‭ ‬الكابتن‭ ‬مرتضى‭ ‬محمد‭ ‬هو‭ ‬رجل‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية؟

نعم،‭ ‬فهو‭ ‬الرجل‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب،‭ ‬ولديه‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬النسائية،‭ ‬وله‭ ‬الفضل‭ ‬الكبير‭ ‬علينا‭ ‬كلاعبات،‭ ‬وإخلاصه‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وحبه‭ ‬للعبة‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المهم،‭ ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بقدراته‭ ‬ولدينا‭ ‬الثقة‭ ‬به‭ ‬وبإمكانياته‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬التدريب‭.‬



