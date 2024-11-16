اتفاقية تعاون بين الاتحادين البحريني والكوري للكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقع رئيسا الاتحادين البحريني والكوري للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة والكوري أوه نام هان اتفاقية تعاون بين الاتحادين.
جاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش حضور رئيس الاتحادين اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي عقد مؤخرا في البرتغال.
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