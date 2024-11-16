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اتفاقية تعاون بين الاتحادين البحريني والكوري للكرة الطائرة

11/16/2024 7:16:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقع‭ ‬رئيسا‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والكوري‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والكوري‭ ‬أوه‭ ‬نام‭ ‬هان‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭.‬

جاء‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭.‬


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