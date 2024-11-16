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تعميم جدول دوري عيسى بن راشد العام

11/16/2024 7:16:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تقوم‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بتعميم‭ ‬جدول‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمسابقة‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬مع‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭.‬



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