تعميم جدول دوري عيسى بن راشد العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تقوم لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة التي يرأسها عبد الرضا عاشوري اليوم الأحد بتعميم جدول دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2024-2025 على الأندية المعنية بالمسابقة. ومن المنتظر أن تنطلق منافسات دوري عيسى بن راشد العام للموسم الجديد 2024-2025 مع مطلع ديسمبر القادم.
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