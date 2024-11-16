بطل طائرة العرب ينتظر التكريم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يتأمل مسؤولو اتحاد الكرة الطائرة وأسرة اللعبة أن يحظى منتخبنا الوطني لرجال الكرة الطائرة بتكريم خاص من الداعمين والشركات والمؤسسات عطفا على الإنجاز الرياضي الذي حققه منتخبنا الوطني بحصوله المستحق على لقب بطولة المنتخبات العربية للرجال 23 للكرة الطائرة التي أقيمت في المملكة خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.
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