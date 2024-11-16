بطل طائرة العرب ينتظر التكريم

يتأمل‭ ‬مسؤولو‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وأسرة‭ ‬اللعبة‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لرجال‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بتكريم‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬الداعمين‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بحصوله‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للرجال‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭.‬

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