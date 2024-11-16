Sunday, 17 November 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة بريف ترحب بعودة المقاتل العالمي محمد موكاييف إلىBRAVE CF

11/16/2024 7:16:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رحبت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭ ‬بعودة‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬البريطاني‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬للانضمام‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬ SPORTS ‭.‬ BH ‭ ‬بمجمع‭ ‬الافنيوز،‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬والمتابعة‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬يوسف‭ ‬لوري‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬بمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬فاليريا‭ ‬لانج‭ ‬وجمهور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وسيشارك‭ ‬المقاتل‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭ ‬أن‭ ‬أتواصل‭ ‬مع‭ ‬معجبيني‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬الشخصية‭. ‬فإن‭ ‬دعمهم‭ ‬يعني‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬وإنني‭ ‬انتظر‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬مشاركتي‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬تقديم‭ ‬هدايا‭ ‬حصرية‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬واللقاء‭ ‬بالنجم‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف،‭ ‬الذي‭ ‬تسابقوا‭ ‬على‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬معه‭ ‬وأخذ‭ ‬التواقيع‭ ‬على‭ ‬القمصان‭ ‬والقبعات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

وحرصت‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬المقاتل‭ ‬موكاييف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬الأسئلة‭ ‬إليه،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬أحد‭ ‬المعجبين‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تغلب‭ ‬المقاتل‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة؛‭ ‬حيث‭ ‬تفاعل‭ ‬موكاييف‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬بإجابة‭ ‬أثار‭ ‬بها‭ ‬إعجاب‭ ‬الجميع،‭ ‬التي‭ ‬أظهر‭ ‬فيها‭ ‬تفانيه‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬تجربته‭ ‬لتمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬تحديات‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وأوضح‭ ‬المقاتل‭ ‬موكاييف‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬بالجماهير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬أنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬الذي‭ ‬يمهد‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬عودته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬ستدفع‭ ‬بالجماهير‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها‭ ‬الرسمية‭ ‬بمنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬وفعاليات‭ ‬قادمة،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالمقاتلين‭ ‬المفضلين‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

وتعد‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحدث‭ ‬رقم‭ ‬11‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬المنظمة‭ ‬أحداثها‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬92‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬الحدث‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

MENAFN16112024000055011008ID1108893461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث