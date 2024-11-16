منظمة بريف ترحب بعودة المقاتل العالمي محمد موكاييف إلىBRAVE CF

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رحبت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭ ‬بعودة‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬البريطاني‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬للانضمام‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬ SPORTS ‭.‬ BH ‭ ‬بمجمع‭ ‬الافنيوز،‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬والمتابعة‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬يوسف‭ ‬لوري‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬بمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬فاليريا‭ ‬لانج‭ ‬وجمهور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وسيشارك‭ ‬المقاتل‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭ ‬أن‭ ‬أتواصل‭ ‬مع‭ ‬معجبيني‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬الشخصية‭. ‬فإن‭ ‬دعمهم‭ ‬يعني‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬وإنني‭ ‬انتظر‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬مشاركتي‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬تقديم‭ ‬هدايا‭ ‬حصرية‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬واللقاء‭ ‬بالنجم‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف،‭ ‬الذي‭ ‬تسابقوا‭ ‬على‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬معه‭ ‬وأخذ‭ ‬التواقيع‭ ‬على‭ ‬القمصان‭ ‬والقبعات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

وحرصت‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬المقاتل‭ ‬موكاييف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬الأسئلة‭ ‬إليه،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬أحد‭ ‬المعجبين‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تغلب‭ ‬المقاتل‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة؛‭ ‬حيث‭ ‬تفاعل‭ ‬موكاييف‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬بإجابة‭ ‬أثار‭ ‬بها‭ ‬إعجاب‭ ‬الجميع،‭ ‬التي‭ ‬أظهر‭ ‬فيها‭ ‬تفانيه‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬تجربته‭ ‬لتمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬تحديات‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وأوضح‭ ‬المقاتل‭ ‬موكاييف‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬بالجماهير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬أنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬الذي‭ ‬يمهد‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬عودته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬ستدفع‭ ‬بالجماهير‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها‭ ‬الرسمية‭ ‬بمنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬وفعاليات‭ ‬قادمة،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالمقاتلين‭ ‬المفضلين‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

وتعد‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحدث‭ ‬رقم‭ ‬11‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬المنظمة‭ ‬أحداثها‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬92‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬الحدث‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬