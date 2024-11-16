منظمة بريف ترحب بعودة المقاتل العالمي محمد موكاييف إلىBRAVE CF

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رحبت منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION بعودة النجم العالمي البريطاني محمد موكاييف للانضمام مجددا إلى بطولة BRAVE CF ، وذلك في الفعالية التي نظمتها في متجر SPORTS . BH بمجمع الافنيوز، بحضور مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة يوسف لوري والرئيس التنفيذي للعمليات بمنظمة بريف فاليريا لانج وجمهور كبير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة.
وسيشارك المقاتل العالمي محمد موكاييف من جديد في نزالات بطولة BRAVE CF وتحديدا في نزالات وزن الذبابة التي ستشهدها بطولة BRAVE CF 91 التي ستقام يوم 13 ديسمبر، ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024»، الذي تنظمه منظمة بريف بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 13-15 ديسمبر المقبل.
وبهذه المناسبة، قال النجم العالمي محمد موكاييف: «إنه أمر لا يصدق أن أتواصل مع معجبيني بهذه الطريقة الشخصية. فإن دعمهم يعني كل شيء بالنسبة إلي، وإنني انتظر بفارغ الصبر مشاركتي القادمة في BRAVE CF 91».
وقد شهدت الفعالية تقديم هدايا حصرية للجماهير التي حرصت على الحضور واللقاء بالنجم العالمي محمد موكاييف، الذي تسابقوا على التقاط الصور معه وأخذ التواقيع على القمصان والقبعات الخاصة ببطولة BRAVE CF .
وحرصت الجماهير على التفاعل مع المقاتل موكاييف من خلال توجيه الأسئلة إليه، ومن بين هذه الأسئلة التي قدمها أحد المعجبين عن كيفية تغلب المقاتل على التحديات في فنون القتال المختلطة؛ حيث تفاعل موكاييف مع هذا السؤال بإجابة أثار بها إعجاب الجميع، التي أظهر فيها تفانيه وحرصه على نقل تجربته لتمكين الجيل القادم من المقاتلين في تجاوز تحديات هذه الرياضة.
وأوضح المقاتل موكاييف خلال لقائه بالجماهير في هذه الفعالية أنه يتطلع إلى المنافسة على اللقب العالمي في هذه البطولة، الذي يمهد لأن تكون عودته للمشاركة في بطولات BRAVE CF أكثر إثارة من ذي قبل.
كما أن هذه الفعالية التي نظمتها منظمة بريف ستدفع بالجماهير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة إلى البقاء على تواصل مع المنظمة عبر قنواتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، للتعرف على ما هو جديد من أحداث وفعاليات قادمة، والمزيد من الفرص في الالتقاء بالمقاتلين المفضلين لديهم في بطولة BRAVE CF .
وتعد النسخة BRAVE CF 91 التي ستقام ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال في ديسمبر المقبل بمملكة البحرين الحدث رقم 11 الذي تنظمه منظمة بريف هذا العام، على أن تختتم المنظمة أحداثها ببطولة BRAVE 92 يوم 15 ديسمبر الذي سيكون الحدث رقم 12 من سلسلة الأحداث التي تنظمها في عام 2024.
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