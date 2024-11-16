حصد المركزين الأول والثاني..‎فيكتوريوس يبدأ حصاد موسم القدرة بلقب السباق الدولي لمسافة 120 كم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأ فريق فيكتوريوس الحصاد في الموسم الجديد 2024/2025 لسباقات القدرة، حيث أحرز لقب السباق الدولي لمسافة 120 كم الذي أقيم في قرية البحرين الدولية للقدرة بتنظيم من الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد فريق فيكتوريوس، أن فوز الفريق بالمراكز الأولى دافع لتحقيق المزيد من الانجازات في السباقات القادمة ويؤكد نوايا الفريق ومسيرته الحافلة بالعطاء والانجازات، مشيدا سموه بجهود الفرسان وكافة منتسبي الفريق في ترجمة الأهداف التي وضعها الفريق والهادفة إلى مواصلة حصد الانجازات، متمنيا سموه للفريق ولكافة الفرسان المزيد من التوفيق في السباقات القادمة.
واستطاع فريق فيكتوريوس أن يحصد المركزين الأول والثاني عبر الفارس عيسى حميد العنزي الذي توج باللقب، والمركز الثاني من نصيب الفارسة شهد وليد الأحمد، فيما أحرز المركز الثالث فريق الزعيم عبر الفارس يوسف محمد السعدون.
وشهدت مراحل السباق منافسة قوية من الفرسان حيث وصلت السرعة الى ما يزيد على 26 كم في الساعة.
هذا وجرى تتويج الفرسان الفائزين من قبل غالب مختار العلوي أمين سر الاتحاد البحريني للفروسية وسباقات القدرة، ود. خالد أحمد حسن أمين السر المساعد بالاتحاد، مدير الفريق الملكي للقدرة.
وكان السباق قد انطلق في ساعة مبكرة من صباح السبت وسط مشاركة واسعة من الاسطبلات المحلية وفرسان من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
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