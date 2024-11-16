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حصد المركزين الأول والثاني..‎فيكتوريوس يبدأ حصاد موسم القدرة بلقب السباق الدولي لمسافة 120 كم

11/16/2024 7:16:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأ‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الحصاد‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬دافع‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬القادمة‭ ‬ويؤكد‭ ‬نوايا‭ ‬الفريق‭ ‬ومسيرته‭ ‬الحافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والانجازات،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬الفرسان‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الفريق‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬حصد‭ ‬الانجازات،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬للفريق‭ ‬ولكافة‭ ‬الفرسان‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬القادمة‭.‬

واستطاع‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬أن‭ ‬يحصد‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬عبر‭ ‬الفارس‭ ‬عيسى‭ ‬حميد‭ ‬العنزي‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬باللقب،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفارسة‭ ‬شهد‭ ‬وليد‭ ‬الأحمد،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فريق‭ ‬الزعيم‭ ‬عبر‭ ‬الفارس‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬السعدون‭.‬

وشهدت‭ ‬مراحل‭ ‬السباق‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬السرعة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬26‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬

هذا‭ ‬وجرى‭ ‬تتويج‭ ‬الفرسان‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬غالب‭ ‬مختار‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬ود‭. ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬المساعد‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭.‬

وكان‭ ‬السباق‭ ‬قد‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاسطبلات‭ ‬المحلية‭ ‬وفرسان‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

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