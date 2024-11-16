فوز قاتل للأوروغواي يمنحها الوصافة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مونتيفيديو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬مانويل‭ ‬أوغارتي‭ ‬هدفا‭ ‬قاتلا‭ ‬منح‭ ‬الأوروغواي‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفتها‭ ‬كولومبيا‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬أمركيا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وكانت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا‭ ‬متقدمة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬عندما‭ ‬عادلت‭ ‬كولومبيا‭ ‬عبر‭ ‬أندريس‭ ‬غوميس‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬الاحتفالات‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‭) ‬أرسل‭ ‬لاعبو‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الكولومبية،‭ ‬فتابعها‭ ‬البديل‭ ‬أوغارتي،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬مسجلا‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬والأول‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

واشتعلت‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬سنتيناريو‭ ‬التاريخي‭ ‬باحتفالات‭ ‬الجماهير،‭ ‬بعدما‭ ‬ثأرت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬لخسارتها‭ ‬الحافلة‭ ‬بالأحداث‭ ‬أمام‭ ‬كولومبيا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وبفوزها،‭ ‬تخطت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬كولومبيا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الأرجنتين‭ ‬المتصدرة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬الباراغواي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬تعادلت‭ ‬البيرو‭ ‬مع‭ ‬مضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬

وحصلت‭ ‬بيرو‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع،‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬فيليبي‭ ‬مورا‭ ‬على‭ ‬جانلوكا‭ ‬لابادولا،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬اعتبر‭ ‬الأخير‭ ‬متسللا‭. ‬وتحتل‭ ‬البيرو‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬تشيلي‭.‬











