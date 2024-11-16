Sunday, 17 November 2024 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز قاتل للأوروغواي يمنحها الوصافة

11/16/2024 7:16:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مونتيفيديو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬مانويل‭ ‬أوغارتي‭ ‬هدفا‭ ‬قاتلا‭ ‬منح‭ ‬الأوروغواي‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفتها‭ ‬كولومبيا‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬أمركيا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وكانت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا‭ ‬متقدمة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬عندما‭ ‬عادلت‭ ‬كولومبيا‭ ‬عبر‭ ‬أندريس‭ ‬غوميس‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬الاحتفالات‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‭) ‬أرسل‭ ‬لاعبو‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الكولومبية،‭ ‬فتابعها‭ ‬البديل‭ ‬أوغارتي،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬مسجلا‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬والأول‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

واشتعلت‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬سنتيناريو‭ ‬التاريخي‭ ‬باحتفالات‭ ‬الجماهير،‭ ‬بعدما‭ ‬ثأرت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬لخسارتها‭ ‬الحافلة‭ ‬بالأحداث‭ ‬أمام‭ ‬كولومبيا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وبفوزها،‭ ‬تخطت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬كولومبيا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الأرجنتين‭ ‬المتصدرة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬الباراغواي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬تعادلت‭ ‬البيرو‭ ‬مع‭ ‬مضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬

وحصلت‭ ‬بيرو‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع،‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬فيليبي‭ ‬مورا‭ ‬على‭ ‬جانلوكا‭ ‬لابادولا،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬اعتبر‭ ‬الأخير‭ ‬متسللا‭. ‬وتحتل‭ ‬البيرو‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬تشيلي‭.‬




MENAFN16112024000055011008ID1108893458

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث