فوز قاتل للأوروغواي يمنحها الوصافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مونتيفيديو - (أ ف ب): سجل مانويل أوغارتي هدفا قاتلا منح الأوروغواي فوزها الأول في خمس مباريات على حساب ضيفتها كولومبيا 3-2، ضمن تصفيات أمركيا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.
وكانت الأوروغواي بقيادة مدربها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا متقدمة 2-1 في الدقيقة السادسة من الوقت البدل من الضائع، عندما عادلت كولومبيا عبر أندريس غوميس.
لكن بعد الاحتفالات واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) أرسل لاعبو الأوروغواي الكرة إلى داخل المنطقة الكولومبية، فتابعها البديل أوغارتي، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، مسجلا هدف الفوز والأول له مع منتخب بلاده.
واشتعلت مدرجات ملعب سنتيناريو التاريخي باحتفالات الجماهير، بعدما ثأرت الأوروغواي لخسارتها الحافلة بالأحداث أمام كولومبيا 0-1 في نصف نهائي كوبا أميركا في يوليو الماضي.
وبفوزها، تخطت الأوروغواي كولومبيا بفارق الأهداف في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الأرجنتين المتصدرة التي تعرضت لخسارة مفاجئة أمام الباراغواي يوم الخميس.
وفي مباراة ذيل الترتيب تعادلت البيرو مع مضيفتها تشيلي من دون أهداف.
وحصلت بيرو على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع، بعد خطأ من فيليبي مورا على جانلوكا لابادولا، بيد ان حكم الفيديو المساعد اعتبر الأخير متسللا. وتحتل البيرو المركز التاسع بسبع نقاط بفارق نقطة عن تشيلي.
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