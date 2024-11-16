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مارتينيز يؤكد أهمية التأهل لدور الثمانية

11/16/2024 7:16:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لشبونة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬روبرتو‭ ‬مارتينيز‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أهمية‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬بدوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭. ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬قد‭ ‬تأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬بولندا‭ ‬5‭-‬1‭.‬

وقال‭ ‬مارتينيز‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬المباراة،‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرتغالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نتأهل‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬ضم‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬يلعب‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المستوى‭. ‬ثم،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬أرضك‭ ‬يساعد‭ ‬كثيرا‭ ‬لأن‭ ‬حضور‭ ‬جماهيرنا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صدارتها‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬مباراة‭ ‬بولندا‭ ‬قال‭ ‬مارتينيز‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬نصفين،‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬لأن‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬سيئا‭ ‬للغاية‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬أردناه‭. ‬فقدنا‭ ‬التركيز،‭ ‬وكنا‭ ‬محبطين‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أفضل‭ ‬شوط‭ ‬شاهدته‭ ‬من‭ ‬الفريق،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرنا‭ ‬التركيز‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‭. ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬مباراة‭ ‬وتسجيل‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭. ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬جماهيرنا‭ ‬أمرا‭ ‬مميزا‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬مباريات‭ ‬مفتوحة،‭ ‬يريدون‭ ‬الفوز‭ ‬دائما‭ ‬ويلعبون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز،‭ ‬لذلك‭ ‬هم‭ ‬يصنعون‭ ‬الفرص‭ ‬ويستقبلونها‭ ‬أيضا‭. ‬مستوانا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬منخفضا‭ ‬للغاية،‭ ‬ولكنني‭ ‬استمتعت‭ ‬كثيرا‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬مارتينيز‭ ‬بكريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭: ‬‮«‬الالتزام‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬مهم‭. ‬هو‭ ‬يتدرب‭ ‬بقوة‭. ‬ثم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النخبة‭ ‬بعالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهو‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬

وعما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيجري‭ ‬تغييرات‭ ‬لمباراة‭ ‬كرواتيا‭ ‬المقبلة‭ ‬قال‭ ‬مارتينيز‭: ‬نريد‭ ‬مواصلة‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الطريق‭. ‬قمنا‭ ‬بالفعل‭ ‬بتغيير‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي،‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬قمنا‭ ‬بتغيير‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين،‭ ‬والآن‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬الخطة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬نتصدر‭ ‬المجموعة،‭ ‬ولكن‭ ‬المهم‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نفتح‭ ‬باب‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭. ‬وهدفنا‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياتنا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الأوروبية‭. ‬أظهرنا‭ ‬اليوم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬مستعدون‮»‬‭.‬

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