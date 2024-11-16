مارتينيز يؤكد أهمية التأهل لدور الثمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لشبونة - (د ب أ): أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم أهمية التأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا، مشيرا إلى إنه يجب على فريقه مواصلة تحقيق الانتصارات. وكان المنتخب البرتغالي قد تأهل لدور الثمانية عقب فوزه الكبير على منتخب بولندا 5-1.
وقال مارتينيز في تصريحات عقب المباراة، نشرها الموقع الرسمي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم: «كان من المهم أن نتأهل. يجب أن نواصل تحقيق الانتصارات، حتى بعد ضم لاعبين جدد يلعب الفريق في نفس المستوى. ثم، في دور الثمانية، خوض المباراة الثانية على أرضك يساعد كثيرا لأن حضور جماهيرنا أمر مهم للغاية. ولكن من المهم أيضا أن تنهي المجموعة في صدارتها».
وعن مباراة بولندا قال مارتينيز: «كانت مباراة من نصفين، نحن سعداء للغاية لأن الشوط الأول كان سيئا للغاية لأننا لم نتمكن من تنفيذ ما أردناه. فقدنا التركيز، وكنا محبطين للغاية».
وأضاف: «كان الشوط الثاني أفضل شوط شاهدته من الفريق، حيث أظهرنا التركيز والجودة في كل ما فعلناه. ليس من السهل الفوز بكل مباراة وتسجيل خمسة أهداف. كان الفوز أمام جماهيرنا أمرا مميزا للغاية».
وأردف: «كثيرا ما يلعب المنتخب البولندي مباريات مفتوحة، يريدون الفوز دائما ويلعبون من أجل الفوز، لذلك هم يصنعون الفرص ويستقبلونها أيضا. مستوانا في الشوط الأول كان منخفضا للغاية، ولكنني استمتعت كثيرا بالشوط الثاني».
وأشاد مارتينيز بكريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين خلال المباراة، وقال المدير الفني: «الالتزام الذي أظهره خلال كل الحصص التدريبية مهم. هو يتدرب بقوة. ثم يجب أن يواصل فعل ما يفعله على مستوى النخبة بعالم كرة القدم، وهو تسجيل الأهداف».
وعما إذا كان سيجري تغييرات لمباراة كرواتيا المقبلة قال مارتينيز: نريد مواصلة السير في نفس الطريق. قمنا بالفعل بتغيير أربعة لاعبين في أول معسكر تدريبي، في الثاني قمنا بتغيير ستة لاعبين، والآن في نوفمبر، الخطة هي أن نستمر في ذلك.
وأردف: «نتصدر المجموعة، ولكن المهم الآن أن نفتح باب المنافسة على مراكز في المنتخب الوطني. وهدفنا النهائي هو الوصول إلى أفضل مستوياتنا في المرحلة النهائية من البطولة الأوروبية. أظهرنا اليوم مرة أخرى أن اللاعبين مستعدون».
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