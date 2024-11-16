Sunday, 17 November 2024 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الاستئنافية)) تبرئ آسيويين من اختلاس 45 ألف دينار وتلغي حبسهما سنة

11/16/2024 7:07:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الاستئنافية‭ ‬حكما‭ ‬بحبس‭ ‬آسيويين‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬إدانتهما‭ ‬باختلاس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬اتهمها‭ ‬شريكهما‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬باختلاس‭ ‬بضائع‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬لصالح‭ ‬مطعم‭ ‬خاص‭ ‬بهما‭ ‬مما‭ ‬أضر‭ ‬بالشركة‭ ‬مقدما‭ ‬تقريرا‭ ‬لخبير‭ ‬محاسبي‭ ‬يدعم‭ ‬مزاعمه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬انتدبت‭ ‬خبيرا‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬عدم‭ ‬قيامهما‭ ‬بالاتهام‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬موكليه‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬وأدينا‭ ‬بسرقة‭ ‬مواد‭ ‬لصالح‭ ‬مطعمه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنتين‭ ‬بقيمة‭ ‬44‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬التستر‭ ‬على‭ ‬اختلاسات‭ ‬متهمين‭ ‬آخرين‭ ‬كما‭ ‬أدين‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬باختلاس‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الشهود‭ ‬وتقرير‭ ‬محاسبي‭ ‬قدمه‭ ‬المبلِّغ،‭ ‬مشيرا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬محاسبي‭ ‬قدمه‭ ‬المبلغ‭.‬

حيث‭ ‬دفع‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بأن‭ ‬الحكم‭ ‬لم‭ ‬يفصل‭ ‬في‭ ‬أسبابه‭ ‬طريقة‭ ‬الاختلاس‭ ‬وعما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تقيد‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬شركة‭ ‬ويستوجب‭ ‬عمل‭ ‬تقرير‭ ‬سنوي‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬ولم‭ ‬يثبت‭ ‬الخبير‭ ‬المنتدب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬السنوية‭ ‬وأن‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قررها‭ ‬سنتين‭ ‬ونصف‭ ‬أي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدون‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬تقارير‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬مراقبتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬صحة‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬الواقعة‭.‬

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬تقريرا‭ ‬محاسبيا‭ ‬يثبت‭ ‬براءة‭ ‬موكليه‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليهما‭ ‬كونهما‭ ‬شركاء‭ ‬صامتين‭ ‬وأن‭ ‬الإدارة‭ ‬مسؤولية‭ ‬المبلغ‭ ‬رفقة‭ ‬آخر‭ ‬وأن‭ ‬موكليها‭ ‬ليس‭ ‬لهما‭ ‬سلطات‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬المالية‭ ‬أو‭ ‬البضائع،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انتدبت‭ ‬فيه‭ ‬المحكمة‭ ‬محاسبا‭ ‬قانونيا‭ ‬لإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬وبيان‭ ‬صحة‭ ‬الواقعة‭ ‬وانتهى‭ ‬تقرير‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬سلامة‭ ‬التقرير‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المستأنفين‭.‬

كما‭ ‬تمسك‭ ‬بعدم‭ ‬قيام‭ ‬المستأنفين‭ ‬بارتكاب‭ ‬الفعل‭ ‬المنسوب‭ ‬إليهما‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬مما‭ ‬يصبح‭ ‬الاختلاس‭ ‬مضراً‭ ‬لمصلحته‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬قبوله‭ ‬ولا‭ ‬يتصور‭ ‬عقلاً،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬المنتدب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستأنفين‭ ‬أثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقارير‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬ومن‭ ‬أقوال‭ ‬المدقق‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬لدى‭ ‬المبلغ‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬قرره‭ ‬خبير‭ ‬المبلغ‭ ‬بخصوص‭ ‬المستأنفين‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭.‬

MENAFN16112024000055011008ID1108893368

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث