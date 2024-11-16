((الاستئنافية)) تبرئ آسيويين من اختلاس 45 ألف دينار وتلغي حبسهما سنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬موكليه‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬وأدينا‭ ‬بسرقة‭ ‬مواد‭ ‬لصالح‭ ‬مطعمه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنتين‭ ‬بقيمة‭ ‬44‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬التستر‭ ‬على‭ ‬اختلاسات‭ ‬متهمين‭ ‬آخرين‭ ‬كما‭ ‬أدين‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬باختلاس‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الشهود‭ ‬وتقرير‭ ‬محاسبي‭ ‬قدمه‭ ‬المبلِّغ،‭ ‬مشيرا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬محاسبي‭ ‬قدمه‭ ‬المبلغ‭.‬

حيث‭ ‬دفع‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بأن‭ ‬الحكم‭ ‬لم‭ ‬يفصل‭ ‬في‭ ‬أسبابه‭ ‬طريقة‭ ‬الاختلاس‭ ‬وعما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تقيد‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬شركة‭ ‬ويستوجب‭ ‬عمل‭ ‬تقرير‭ ‬سنوي‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬ولم‭ ‬يثبت‭ ‬الخبير‭ ‬المنتدب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬السنوية‭ ‬وأن‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قررها‭ ‬سنتين‭ ‬ونصف‭ ‬أي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدون‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬تقارير‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬مراقبتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬صحة‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬الواقعة‭.‬

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬تقريرا‭ ‬محاسبيا‭ ‬يثبت‭ ‬براءة‭ ‬موكليه‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليهما‭ ‬كونهما‭ ‬شركاء‭ ‬صامتين‭ ‬وأن‭ ‬الإدارة‭ ‬مسؤولية‭ ‬المبلغ‭ ‬رفقة‭ ‬آخر‭ ‬وأن‭ ‬موكليها‭ ‬ليس‭ ‬لهما‭ ‬سلطات‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬المالية‭ ‬أو‭ ‬البضائع،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انتدبت‭ ‬فيه‭ ‬المحكمة‭ ‬محاسبا‭ ‬قانونيا‭ ‬لإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬وبيان‭ ‬صحة‭ ‬الواقعة‭ ‬وانتهى‭ ‬تقرير‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬سلامة‭ ‬التقرير‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المستأنفين‭.‬

كما‭ ‬تمسك‭ ‬بعدم‭ ‬قيام‭ ‬المستأنفين‭ ‬بارتكاب‭ ‬الفعل‭ ‬المنسوب‭ ‬إليهما‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬مما‭ ‬يصبح‭ ‬الاختلاس‭ ‬مضراً‭ ‬لمصلحته‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬قبوله‭ ‬ولا‭ ‬يتصور‭ ‬عقلاً،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬المنتدب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستأنفين‭ ‬أثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقارير‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬ومن‭ ‬أقوال‭ ‬المدقق‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬لدى‭ ‬المبلغ‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬قرره‭ ‬خبير‭ ‬المبلغ‭ ‬بخصوص‭ ‬المستأنفين‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭.‬