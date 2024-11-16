تعزيز الابتكار في عمليات ((طيران الخليج))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)AWS

وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬نعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬بمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬ومحمد‭ ‬الشنواني،‭ ‬مدير‭ ‬المحطة‭ ‬لخدمات‭ ‬أمازون‭ ‬للويب،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬نعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أمازون‭ ‬لخدمات‭ ‬الويب‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭. ‬إن‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬قدرات‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬أمازون‭ ‬وخبرتنا‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬سيفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار،‭ ‬مما‭ ‬سيمكننا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬سفر‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭.‬‮«‬

مضيفاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستمهد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وإيجابية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬تلبي‭ ‬وتتجاوز‭ ‬توقعات‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران‭ ‬المتطور‭ ‬باستمرارية‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬بالآلات‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬شخصنة‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬طوال‭ ‬رحلتهم‭.‬

هذا‭ ‬التحديث‭ ‬سيشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬تطوير‭ ‬منصة‭ ‬التدريب‭ ‬التقني‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬خدمات‭ ‬أمازون‭ ‬للويب،‭ ‬والمصممة‭ ‬لتحسين‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬لموظفي‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬