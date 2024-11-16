تعزيز الابتكار في عمليات ((طيران الخليج))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أبرمت مجموعة طيران الخليج، مجموعة الطيران في قطاع الطيران بمملكة البحرين، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أمازون لخدمات الويب (
AWS ) خلال اليوم الختامي لمعرض البحرين الدولي للطيران. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الابتكار في عمليات الطيران للمجموعة من خلال الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتطورة التي توفرها أمازون.
وقع الاتفاقية كل من أحمد نعيمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة طيران الخليج، ومحمد الشنواني، مدير المحطة لخدمات أمازون للويب، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الطيران.
وفي تعليقه على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح أحمد نعيمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، قائلاً: «يمثل هذا التعاون مع أمازون لخدمات الويب خطوة استراتيجية في مسيرتنا نحو التحول الرقمي الشامل. إن الجمع بين قدرات الحوسبة السحابية المتقدمة من أمازون وخبرتنا العريقة في مجال الطيران سيفتح آفاقاً جديدة للابتكار، مما سيمكننا من تقديم تجارب سفر استثنائية لعملائنا وتعزيز التعاون مع شركائنا.«
مضيفاً: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستمهد الطريق نحو مستقبل أكثر قوة وإيجابية، مع التركيز الدائم على تقديم خدمات متميزة تلبي وتتجاوز توقعات المسافرين في عالم الطيران المتطور باستمرارية مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم بالآلات للتركيز على شخصنة وتحسين تجربة العملاء طوال رحلتهم.
هذا التحديث سيشمل أيضاً تطوير منصة التدريب التقني المتاحة عبر خدمات أمازون للويب، والمصممة لتحسين المهارات والمعرفة لموظفي مجموعة طيران الخليج العاملين في قطاع الطيران.
MENAFN16112024000055011008ID1108893362
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.