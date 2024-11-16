3 أيام تفصلنا عن موعد انطلاق (موسم التخييم) في الصخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
تستعد منطقة الصخير لاستقبال موسم التخييم المقرر له البدء في 20 نوفمبر الجاري 2024 حتى 20 فبراير 2025.
واستعد عشاق الطبيعة والبر بتجهيز المعدات اللازمة لاكتمال مخيماتهم مع الأجواء المثالية ونسمات الهواء العليلة.
وقد بدأ المتحمسون للانغماس في أحضان البر بتبادل الأحاديث عبر الجروبات الخاصة بموسم التخييم والتي من خلالها يتم عرض بعض الخيام وكراسي الجلوس ومواقد الطبخ ومرافق المياه المستعملة وغيرها من متعلقات التخييم للبيع بغية الإفادة والاستفادة منها.
ويعد هذا الموسم فرصة رائعة للاستمتاع بجمال الطبيعة والتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة.
ويعمد البعض في الموسم بتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك الأنشطة الرياضية والمسابقات التثقيفية وورش العمل حيث يعمل عليها مع الاستعدادات التي تشمل تجهيز الخيام وأدوات الطهي ومعدات الأنشطة المختلفة لقضاء أجمل الأوقات الممتعة في الهواء الطلق.
ودعت المحافظة الجنوبية إلى ضرورة التزام المخيمين بالاشتراطات والأنظمة واتباع خارطة الموسم المعتمدة بالإضافة إلى الإرشادات والتدابير اللازمة للتخييم لضمان سلامتهم ونجاح الموسم وفق أعلى المعايير الأمنية والبيئية والتنظيمية.
كما توفر المحافظة الجنوبية قنوات التواصل لتقديم الاستفسارات والملاحظات حول موسم البر 2024-2025 عبر البريد الإلكتروني أو من خلال المحادثة الفورية عبر تطبيق (الجنوبية).
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