Sunday, 17 November 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 أيام تفصلنا عن موعد انطلاق (موسم التخييم) في الصخير

11/16/2024 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


تستعد‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭ ‬لاستقبال‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

واستعد‭ ‬عشاق‭ ‬الطبيعة‭ ‬والبر‭ ‬بتجهيز‭ ‬المعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاكتمال‭ ‬مخيماتهم‭ ‬مع‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬ونسمات‭ ‬الهواء‭ ‬العليلة‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬المتحمسون‭ ‬للانغماس‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬البر‭ ‬بتبادل‭ ‬الأحاديث‭ ‬عبر‭ ‬الجروبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بموسم‭ ‬التخييم‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬بعض‭ ‬الخيام‭ ‬وكراسي‭ ‬الجلوس‭ ‬ومواقد‭ ‬الطبخ‭ ‬ومرافق‭ ‬المياه‭ ‬المستعملة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬متعلقات‭ ‬التخييم‭ ‬للبيع‭ ‬بغية‭ ‬الإفادة‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بجمال‭ ‬الطبيعة‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬وأفراد‭ ‬العائلة‭.‬

ويعمد‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بتنظيم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والمسابقات‭ ‬التثقيفية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬تجهيز‭ ‬الخيام‭ ‬وأدوات‭ ‬الطهي‭ ‬ومعدات‭ ‬الأنشطة‭ ‬المختلفة‭ ‬لقضاء‭ ‬أجمل‭ ‬الأوقات‭ ‬الممتعة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭.‬

ودعت‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المخيمين‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والأنظمة‭ ‬واتباع‭ ‬خارطة‭ ‬الموسم‭ ‬المعتمدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإرشادات‭ ‬والتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للتخييم‭ ‬لضمان‭ ‬سلامتهم‭ ‬ونجاح‭ ‬الموسم‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية‭ ‬والبيئية‭ ‬والتنظيمية‭.‬

كما‭ ‬توفر‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬حول‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحادثة‭ ‬الفورية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭).‬

MENAFN16112024000055011008ID1108893351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث