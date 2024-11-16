3 أيام تفصلنا عن موعد انطلاق (موسم التخييم) في الصخير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تستعد‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭ ‬لاستقبال‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

واستعد‭ ‬عشاق‭ ‬الطبيعة‭ ‬والبر‭ ‬بتجهيز‭ ‬المعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاكتمال‭ ‬مخيماتهم‭ ‬مع‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬ونسمات‭ ‬الهواء‭ ‬العليلة‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬المتحمسون‭ ‬للانغماس‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬البر‭ ‬بتبادل‭ ‬الأحاديث‭ ‬عبر‭ ‬الجروبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بموسم‭ ‬التخييم‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬بعض‭ ‬الخيام‭ ‬وكراسي‭ ‬الجلوس‭ ‬ومواقد‭ ‬الطبخ‭ ‬ومرافق‭ ‬المياه‭ ‬المستعملة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬متعلقات‭ ‬التخييم‭ ‬للبيع‭ ‬بغية‭ ‬الإفادة‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بجمال‭ ‬الطبيعة‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬وأفراد‭ ‬العائلة‭.‬

ويعمد‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بتنظيم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والمسابقات‭ ‬التثقيفية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬تجهيز‭ ‬الخيام‭ ‬وأدوات‭ ‬الطهي‭ ‬ومعدات‭ ‬الأنشطة‭ ‬المختلفة‭ ‬لقضاء‭ ‬أجمل‭ ‬الأوقات‭ ‬الممتعة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭.‬

ودعت‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المخيمين‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والأنظمة‭ ‬واتباع‭ ‬خارطة‭ ‬الموسم‭ ‬المعتمدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإرشادات‭ ‬والتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للتخييم‭ ‬لضمان‭ ‬سلامتهم‭ ‬ونجاح‭ ‬الموسم‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية‭ ‬والبيئية‭ ‬والتنظيمية‭.‬

كما‭ ‬توفر‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬حول‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحادثة‭ ‬الفورية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭).‬