اختتام فعاليات معرض الجزائر الدولي للكتاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 16 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت بالجزائر العاصمة فعاليات الدورة الـ 27 "للصالون الدولي للكتاب" (معرض الكتاب) الذي استمر 10 أيام تحت شعار " نقرأ لننتصر".
وشهد المعرض فعاليات في الأدب والتاريخ والترجمة وغيرها من التظاهرات الأخرى العربية والإفريقية وسجل حضور أكثر من 5ر4 ملايين زائر.
وأكدت وزيرة
الثقافة الجزائرية صورية مولوجي في كلمة لها خلال حفل الاختتام حرص الجزائر على "تشجيع قطاع الثقافة والفنون ومرافقة المبدعين عامة والشباب خصوصا".
وحضر الحفل سفير دولة قطر عبد العزيز النعمة وهي ضيف شرف هذه النسخة من المعرض ونخبة من الأدباء والكتاب والناشرين من الجزائر ومن الدول الشقيقة والصديقة.
كما أشرفت مولوجي على "تتويج الفائزين بجائزة (كتابي الأول) الخاصة بالكتاب الشباب وجائزة (أحسن جناح) لمعرض الصالون وذلك للتشجيع على الإبداع الأدبي وترسيخ عادة القراءة بين مختلف فئات المجتمع".
وشارك في المعرض 1007 ناشر من 40 دولة من بينهم 290 ناشرا جزائريا عرضوا أكثر من 300 ألف عنوان في حين بلغ عدد الضيوف 350 ضيفا ساهموا في تقديم برنامج متنوع يتمثل في نشاطات ولقاءات مع كتاب وباحثين ومبدعين لمد جسور التقارب والتبادل بين البلدان المشاركة.
كما صاحب هذه النسخة برنامج ثري ضمن ستة محاور أساسية تتعلق أساسا بمحور التاريخ والذاكرة ومحور فلسطين ومحور خاص بقطر ضيف شرف هذه النسخة ومحور افريقيا وآخر للآداب ومحور التراث الثقافي.
وكانت القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في الصالون من خلال ندوات على غرار (أدب المقاومة في فلسطين) و(أقلام في وجه النار) و(فلسطين في الشعر الجزائري) وكذا (السينما في مواجهة الصهيونية) بالإضافة إلى (التفاتة إلى الشعراء الشهداء في غزة). (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN16112024000071011013ID1108893241
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