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اختتام فعاليات معرض الجزائر الدولي للكتاب

11/16/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت بالجزائر العاصمة فعاليات الدورة الـ 27 "للصالون الدولي للكتاب" (معرض الكتاب) الذي استمر 10 أيام تحت شعار " نقرأ لننتصر".
وشهد المعرض فعاليات في الأدب والتاريخ والترجمة وغيرها من التظاهرات الأخرى العربية والإفريقية وسجل حضور أكثر من 5ر4 ملايين زائر.
وأكدت وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي في كلمة لها خلال حفل الاختتام حرص الجزائر على "تشجيع قطاع الثقافة والفنون ومرافقة المبدعين عامة والشباب خصوصا".
وحضر الحفل سفير دولة قطر عبد العزيز النعمة وهي ضيف شرف هذه النسخة من المعرض ونخبة من الأدباء والكتاب والناشرين من الجزائر ومن الدول الشقيقة والصديقة.
كما أشرفت مولوجي على "تتويج الفائزين بجائزة (كتابي الأول) الخاصة بالكتاب الشباب وجائزة (أحسن جناح) لمعرض الصالون وذلك للتشجيع على الإبداع الأدبي وترسيخ عادة القراءة بين مختلف فئات المجتمع".
وشارك في المعرض 1007 ناشر من 40 دولة من بينهم 290 ناشرا جزائريا عرضوا أكثر من 300 ألف عنوان في حين بلغ عدد الضيوف 350 ضيفا ساهموا في تقديم برنامج متنوع يتمثل في نشاطات ولقاءات مع كتاب وباحثين ومبدعين لمد جسور التقارب والتبادل بين البلدان المشاركة.
كما صاحب هذه النسخة برنامج ثري ضمن ستة محاور أساسية تتعلق أساسا بمحور التاريخ والذاكرة ومحور فلسطين ومحور خاص بقطر ضيف شرف هذه النسخة ومحور افريقيا وآخر للآداب ومحور التراث الثقافي.
وكانت القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في الصالون من خلال ندوات على غرار (أدب المقاومة في فلسطين) و(أقلام في وجه النار) و(فلسطين في الشعر الجزائري) وكذا (السينما في مواجهة الصهيونية) بالإضافة إلى (التفاتة إلى الشعراء الشهداء في غزة). (النهاية)

م ر / ه س ص



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