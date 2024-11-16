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السفارة الأمريكية باليمن تمول مبادرتين لحماية التراث الثقافي اليمني

11/16/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 16 – 11 (كونا) -- أعلنت السفارة الأمريكية باليمن اليوم السبت دعم مبادرتين لحماية التراث الثقافي اليمني تشمل الأولى ترميم قلعة (القاهرة) التاريخية بمحافظة (تعز) اليمنية والثانية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بتمويل من صندوق سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان صحفي إن المبادرة الأولى التي أطلقتها بالشراكة مع وزارة الثقافة اليمنية تشمل مشروع ترميم قلعة (القاهرة) التاريخية بمدينة (تعز) وتركز على ترميم المناطق الرئيسية وإعادة بناء متحفها الذي دمر أثناء الحرب.
وأضاف البيان بأن المبادرة الثانية تتمثل بمشروع مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ضمن منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية بهدف منع الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي اليمني.
وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء وحدة إنفاذ قانون متخصصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتوفير برامج بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبني إشراك المجتمع المحلي من خلال الحملات التثقيفية والتوعية العامة.
من جانبه أوضح السفير الأمريكي ستيفن فاجن أن قلعة (القاهرة) في (تعز) ليست مجرد موقع تذكاري بل هي رمز لتاريخ اليمن الغني والمتنوع وصمودها الثقافي وهو ما يتطلب الحفاظ عليها لكي يضمن للأجيال القادمة من اليمنيين الوصول إلى تاريخهم وتراثهم المشترك.
وبين أن مشروع مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يؤكد الالتزام المشترك بالحفاظ على التراث الثقافي اليمني للأجيال القادمة استنادا إلى اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة واليمن الموقعة في أغسطس 2023 والتي تفرض قيودا أمريكية على استيراد المواد الثقافية اليمنية مما يعزز التعاون الثنائي في الحفاظ على التراث. (النهاية)

س ن ص



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