السفارة الأمريكية باليمن تمول مبادرتين لحماية التراث الثقافي اليمني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 16 – 11 (كونا) -- أعلنت السفارة الأمريكية باليمن اليوم السبت دعم مبادرتين لحماية التراث الثقافي اليمني تشمل الأولى ترميم قلعة (القاهرة) التاريخية بمحافظة (تعز) اليمنية والثانية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بتمويل من صندوق سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان صحفي إن المبادرة الأولى التي أطلقتها بالشراكة مع وزارة الثقافة اليمنية تشمل مشروع ترميم قلعة (القاهرة) التاريخية بمدينة (تعز) وتركز على ترميم المناطق الرئيسية وإعادة بناء متحفها الذي دمر أثناء الحرب.
وأضاف البيان بأن المبادرة الثانية تتمثل بمشروع مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ضمن منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية بهدف منع الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي اليمني.
وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء وحدة إنفاذ قانون متخصصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتوفير برامج بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبني إشراك المجتمع المحلي من خلال الحملات التثقيفية والتوعية العامة.
من جانبه أوضح السفير الأمريكي ستيفن فاجن أن قلعة (القاهرة) في (تعز) ليست مجرد موقع تذكاري بل هي رمز لتاريخ اليمن الغني والمتنوع وصمودها الثقافي وهو ما يتطلب الحفاظ عليها لكي يضمن للأجيال القادمة من اليمنيين الوصول إلى تاريخهم وتراثهم المشترك.
وبين أن مشروع مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يؤكد الالتزام المشترك بالحفاظ على التراث الثقافي اليمني للأجيال القادمة استنادا إلى اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة واليمن الموقعة في أغسطس 2023 والتي تفرض قيودا أمريكية على استيراد المواد الثقافية اليمنية مما يعزز التعاون الثنائي في الحفاظ على التراث. (النهاية)
س ن ص
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