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قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة محملةً بالمواد الإيوائية، لدعم الأسر الفلسطينية النازحة في شمال القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وسيبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، بتوزيع هذه المساعدات على الأسر المحتاجة هناك، حيث تحتوي الحقائب الإيوائية على المواد الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر النازحة، بما في ذلك الأغطية، والفُرُش، ومستلزمات الطبخ.
وتأتي هذه القوافل في إطار التزام المملكة العربية السعودية المستمر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، خصوصًا في ظل استمرار الحصار المفروض على شمال القطاع وإغلاق المعابر.

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