Saturday, 16 November 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحكام براءة بالجملة للعصابات الحوثية - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مصدر في العاصمة اليمنية صنعاء أن العصابات الحوثية أطلقت 26 مجرما من السجون في جرائم منتهية قطعيا بتسجيل الاعترافات المسبقة واكتمال الأدلة وصدور الأحكام، على الرغم من أن جرائم هؤلاء الأشخاص جميعها خطيرة، ومنها القتل والاغتصاب.
يأتي ذلك مؤكدا لاستمرار نفوذ الجماعة الإرهابية، وتسخير الحوثي القضاء لخدمة مصالحه الخاصة.
تبرئة المجرمين
أفرجت سلطات الحوثيين في صنعاء، الأسبوع الماضي، عن 26 مجرما حوثيا من سجونها على الرغم من ارتكابهم جرائم كبيرة. ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد تراجع محكمة الحوثيين عن جميع الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المجرمين وتبرئتهم، بعدما تدخلت العصابات الإجرامية الحوثية في إصدار أحكام البراءة، وتجاهل جرائمهم وحقوق الناس.
وأضاف المصدر أن أحد هولاء المجرمين قتل أحد المشايخ قبل قرابة سنة، وأكدت العصابات الحوثية القبض عليه وسجنه، وفي الوقت نفسه نسقت بعض من قيادات الحوثيين مع أسرة المقتول، وطلبوا العفو. وعلى الرغم من رفض أسرة المجني عليه قبول أي عروض أو تعويضات للتنازل، والإصرار على تنفيذ عقوبة الإعدام، فإن الحوثيين أطلقوا سراح المجرم وبرأوه دون أي اعتبار أو احترام أو نظر للأحكام السابقة وأهل الدم، وضربوا بها جميعا عرض الحائط.
القتل والسرقة
وهناك مجرم آخر تمت تبرئته، بينما يقول المصدر إنه اعترض طريق أحد المزارعين وقتله، وتركه على جانب الطريق وسرق سيارته بكل ما فيها، واعترف بذلك مع وجود شهود عيان، لكن تم إطلاق سراحه ضمن باقي المجرمين مع منحه صك براءة من الحوثيين.
وبيّن أن القضاء والأجهزة اليمنية تحت سيطرة الحوثيين، وتنفذ ما يصدر إليها من توجيهات دون النظر للوقائع والحقائق، وهو الأمر الذي تسبب في تزايد ضياع حقوق المواطنين وهدر مستحقاتهم، وتقوية جانب المجرمين، ودعم مواقفهم الإجرامية.
توجيهات وحماية
أشار المصدر إلى أن كل هؤلاء المجرمين نفذوا الكثير من الجرائم بتوجيهات من الحوثيين مع وعود بحمايتهم. وتختلف مهام هؤلاء المجرمين وتخصصات أعمالهم وتوزيعها حسب الرغبات والمخططات الحوثية، ومنها تصفية الأشخاص غير المرغوبين من جانب الحوثيين، ومنهم بعض مشايخ القبائل وبعض كبار المسؤولين، سواء السابقين أو الحاليين، والإعلاميون والمناوئون للحوثيين، وبعض تلك الجرائم يكون هناك حرص على تنفيذها بطرق سرية، والبعض الآخر تكون بشكل واضح ومكشوف.
وأوضح المصدر أن الحوثيين يمنحون المجرم حماية وحصانة فورية بعد تنفيذ جريمته، وإشعار أصحاب الدم بالقبض على المجرم، وترك الإجراءات تسير وفق طريقتها دون تدخل، حتى يحصل أصحاب الحق على حقهم إما بأحكام شرعية أو غير ذلك. وفي أثناء تلك الأحداث، يبدأ الحوثيون جولاتهم، لطلب العفو من أسر المجني عليهم، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب والتهديد. وفي آخر المطاف، يتخذ الحوثيون القرار النهائي مثلما حدث بإطلاق سراح المجرمين مع تبرئتهم.
تسخير الحوثي القضاء لخدمة مصالحه:
تبرئة المجرمين من عناصرهم
إصدار أحكام على المناوئين للحوثيين
تكييف الأحكام وفق توجيهات الانقلابيين

MENAFN16112024000089011017ID1108893202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث