كيث وينيس: قصة صلاح مع ليفربول انتهت

كشف كيث وينيس، الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون، أن النجم المصري محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الجاري، بينما يعمل النادي الإنجليزي على طريقة لتمهيد الخبر الصادم على الجماهير.

ويلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ 2017 إذ أصبح خامس هدافي الفريق عبر التاريخ، بعدما سجل 221 هدفاً وقدم 99 تمريرة حاسمة خلال 366 لعبها مع "الحُمر" طوال تلك الفترة.

وقال وينيس رئيس إيفرتون التنفيذي في الفترة بين 2004 و2009 لمدونة "إنسايد تراك" الصوتية يوم السبت: قصة صلاح مع ليفربول انتهت، هذا ما نقلته لي مصادر من داخل النادي، بينما يعمل الأخير على طريقة لإبلاغ جمهوره بهذا الخبر الصادم.

وواصل: ليفربول اتجه حالياً للتفاوض مع فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد اللذين يدخلان الفترة الحرة في الأول من يناير المقبل وذلك بعد التأكد من رحيل صلاح.

وأتبع: ليفربول الآن يدير عملية الدعاية الإعلامية لخبر انتهاء مسيرة صلاح في آنفيلد وفي المستقبل سيكون للمدرب آرني سلوت رأي في مثل هذه الأمور خصوصاً بعد بدايته الجيدة مع الفريق.

وخلال الفترة الماضية ألمح صلاح مرتين إلى اقتراب خروجه من الفريق إذ قال مطلع سبتمبر الماضي وعقب الفوز على مانشستر يونايتد: هذا هو العام الأخير لي مع الفريق. وبعد الفوز على برايتون مؤخراً كتب عبر "إكس": بغض النظر عن ما سيحدث، لن أنسى شعور التسجيل في ملعب آنفيلد.