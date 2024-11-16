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نفاذ نظام مهنة العمل الاجتماعي مع نهاية الشهر المقبل

11/16/2024 2:37:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمان- مع نشر نظام مهنة العمل الاجتماعي في الجريدة الرسمية نهاية أكتوبر(تشرين الأول) المنصرم، ستشغل مهنة العمل الاجتماعي حيزا تنظيميا جديدا وغير مسبوق، مع ما ستفرضه المهل القانونية التفصيلية لتصويب أوضاع العاملين في هذا المجال في النظام الذي ينفذ بعد ستين يوما من نشره.
النظام الأول من نوعه في تاريخ مهنة العمل الاجتماعي والذي جاء بمقتضى المادة 5 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 الحديث أيضا، ستسري أحكامه على كل العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص بما فيها التطوعية.
وتوسع النظام بشموله كل فئات وتصنيفات العاملين المحتملين في هذه المهنة، سواء أكانت مهنا أساسية مثل الاختصاصيين الاجتماعيين والباحثين الاجتماعيين ومراقبي السلوك والمرشدين والفنيين وحتى العاملين الاجتماعيين مع فئات كبار السن والمتسولين ومقدمي الرعاية ومرافقي شؤون المحاكم بما في ذلك ما استحدثته التشريعات في هذا السياق للمرة الأولى عبر مسمى "الأم البديلة"، أو المهن المساندة في هذا المجال، في إجراءات صارمة لضبط المهنة وتنظيمها.
ولا يقتصر النظام على تصنيف المهن الأساسية أو المساندة، بل وضع شروطا جوهرية بمواصفات العاملين في مهنة العمل الاجتماعي، بما في ذلك حزمة من المؤهلات العلمية والخبرة العملية المطلوبة في كل مجال.
وبالرغم من اشتراط النظام أن يكون العامل في هذا المجال أردني الجنسية، إلا أن المرونة في صياغته أتاحت لغير الأردنيين العمل بمهنة العمل الاجتماعي، ولكن في سياق شروط محددة واستثنائية وضمن حالات مبررة لا تخالف تشريعات المملكة، وتستوجب حصول التصريح بالعمل من لجنة خاصة أقر النظام الجديد تشكيلها.
وتدرج النظام بالمؤهلات العلمية المطلوبة لكل عامل بحسب درجة اختصاصه، فعلى سبيل المثال اشترط للاختصاصي الرئيسي الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها، مع اشتراط سنوات محددة من الخبرة والخدمة العملية بشكل تفصيلي، وكذلك الحال بالنسبة للمسميات المهنية الأخرى للعمل الاجتماعي مثل الاختصاصي الخبير، والمهن المساندة على تفرعاتها.
ونظّم النص التشريعي أيضا في بنوده، اشتراطات الانتقال من مستوى اختصاصي لمستوى اختصاصي آخر، فيما تتولى المديرية المختصة في الوزارة تنظيم شؤون مهنة العمل الاجتماعي، واستقبال الطلبات للحصول على التراخيص وطلبات التصنيف والتنسيب بها للجنة مهنة العمل الاجتماعي.

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