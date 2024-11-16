نفاذ نظام مهنة العمل الاجتماعي مع نهاية الشهر المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان- مع نشر نظام مهنة العمل الاجتماعي في الجريدة الرسمية نهاية أكتوبر(تشرين الأول) المنصرم، ستشغل مهنة العمل الاجتماعي حيزا تنظيميا جديدا وغير مسبوق، مع ما ستفرضه المهل القانونية التفصيلية لتصويب أوضاع العاملين في هذا المجال في النظام الذي ينفذ بعد ستين يوما من نشره.
النظام الأول من نوعه في تاريخ مهنة العمل الاجتماعي والذي جاء بمقتضى المادة 5 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 الحديث أيضا، ستسري أحكامه على كل العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص بما فيها التطوعية.
وتوسع النظام بشموله كل فئات وتصنيفات العاملين المحتملين في هذه المهنة، سواء أكانت مهنا أساسية مثل الاختصاصيين الاجتماعيين والباحثين الاجتماعيين ومراقبي السلوك والمرشدين والفنيين وحتى العاملين الاجتماعيين مع فئات كبار السن والمتسولين ومقدمي الرعاية ومرافقي شؤون المحاكم بما في ذلك ما استحدثته التشريعات في هذا السياق للمرة الأولى عبر مسمى "الأم البديلة"، أو المهن المساندة في هذا المجال، في إجراءات صارمة لضبط المهنة وتنظيمها.
ولا يقتصر النظام على تصنيف المهن الأساسية أو المساندة، بل وضع شروطا جوهرية بمواصفات العاملين في مهنة العمل الاجتماعي، بما في ذلك حزمة من المؤهلات العلمية والخبرة العملية المطلوبة في كل مجال.
وبالرغم من اشتراط النظام أن يكون العامل في هذا المجال أردني الجنسية، إلا أن المرونة في صياغته أتاحت لغير الأردنيين العمل بمهنة العمل الاجتماعي، ولكن في سياق شروط محددة واستثنائية وضمن حالات مبررة لا تخالف تشريعات المملكة، وتستوجب حصول التصريح بالعمل من لجنة خاصة أقر النظام الجديد تشكيلها.
وتدرج النظام بالمؤهلات العلمية المطلوبة لكل عامل بحسب درجة اختصاصه، فعلى سبيل المثال اشترط للاختصاصي الرئيسي الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها، مع اشتراط سنوات محددة من الخبرة والخدمة العملية بشكل تفصيلي، وكذلك الحال بالنسبة للمسميات المهنية الأخرى للعمل الاجتماعي مثل الاختصاصي الخبير، والمهن المساندة على تفرعاتها.
ونظّم النص التشريعي أيضا في بنوده، اشتراطات الانتقال من مستوى اختصاصي لمستوى اختصاصي آخر، فيما تتولى المديرية المختصة في الوزارة تنظيم شؤون مهنة العمل الاجتماعي، واستقبال الطلبات للحصول على التراخيص وطلبات التصنيف والتنسيب بها للجنة مهنة العمل الاجتماعي.
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