تعزيزات أمنية مكثفة لحماية قمة مجموعة العشرين في البرازيل

اتخذت البرازيل إجراءات أمنية مشددة لتأمين قمة مجموعة العشرين (G20) التي ستُعقد يومي الإثنين والثلاثاء في متحف الفن الحديث المطل على خليج ريو دي جانيرو. وشملت الإجراءات نشر قوات عسكرية ومركبات مدرعة وزوارق بحرية لتأمين المنطقة المحيطة بمقر انعقاد القمة.

وفرضت السلطات قيودًا على حركة الطيران في مطار "سانتوس دومونت" القريب من مقر القمة لمدة يومين، مع حظر استخدام الطائرات المسيّرة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد محاولة فاشلة لتفجير المحكمة العليا في العاصمة برازيليا الأسبوع الماضي، حيث فجّر ناشط يميني متطرف نفسه باستخدام قنبلة محلية الصنع بعد محاولته دخول المحكمة.



تعزيزات عسكرية ومراقبة بحرية

قامت القوات العسكرية بتأمين محيط متحف الفن الحديث، حيث أغلقت الشوارع المحيطة وتمركزت مركبات مدرعة أمام المبنى.

كما انتشرت الزوارق البحرية في خليج بوتافوغو الذي يربط بين المتحف وجبل شوغارلوف الشهير، فيما نفذت قوات مشاة البحرية تدريبات على الشاطئ المجاور.



وفي تصريح للصحفيين، قال الكابتن في البحرية غونكالفيس مايا:

"يمكننا نشر قوات إضافية بسرعة عبر البحر إذا دعت الحاجة إلى تعزيز الأمن هنا."



وقامت الشرطة الفيدرالية بمسح شامل لمقر القمة للكشف عن أي تهديدات محتملة بالمتفجرات، كما تمركز القناصة على أسطح المباني المحيطة لتأمين 84 من القادة والوزراء المتوقع حضورهم.

وأعلنت الحكومة البرازيلية تفعيل قانون "ضمان القانون والنظام"، الذي يتيح للقوات العسكرية اعتقال أي شخص يشتبه في تهديده الأمن العام.



وقال مدير الشرطة الفيدرالية أندريه رودريغيز:

"نعمل بأعلى مستوى من الجاهزية الأمنية نظرًا لأهمية الشخصيات الأجنبية التي ستحضر القمة."



قوة أمنية ضخمة لحماية القمة

وتشمل القوة الأمنية 26 ألف عنصر، من بينهم 2900 جندي، لتأمين المنطقة ومقر القمة. هذا الانتشار الكبير يعكس التزام البرازيل بضمان سلامة القادة المشاركين في القمة التي تتناول قضايا عالمية كبرى.



وتعكس هذه الإجراءات الأمنية المكثفة أهمية قمة مجموعة العشرين، التي تعتبر واحدة من أبرز الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية في العالم.- رويترز

